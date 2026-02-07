Жители Бурятии устали от фейковых людей

Интернет, наводненный сгенерированным контентом, переживает небывалую трансформацию. Несмотря на то, что искусственный интеллект все еще допускает характерные для него ошибки, оставляет так называемые «артефакты», которые позволяют внимательному наблюдателю распознать подделку, технологическое совершенствование происходит с пугающей скоростью. Теперь отличить фотографию реального человека от безупречно созданного нейропортрета практически невозможно. ИИ не просто стал частью повседневной обыденности, он формирует цифровой ландшафт, в котором подлинность становится самым дефицитным товаром.Повсеместная автоматизация уже доказала свою рентабельность, но настоящая революция происходит там, где раньше царила исключительно человеческая креативность. Пока общественность дискутирует о творческом потенциале искусственного интеллекта, маркетинговые отделы закрывают плановые задачи. Чтобы понять истинный масштаб перемен, стоит взглянуть на индустрию, которую искусственный интеллект готов заменить практически полностью - на коммерческий моделинг.Стоимость одной съемки представляет собой сложное уравнение с множеством переменных. Гонорары коммерческих моделей могут варьироваться в зависимости от их уровня, типа работы и региона.В Москве фотосессия для каталогов и маркетплейсов обходится примерно от 800 до 5000 руб./час. В Санкт-Петербурге - от 700 до 4500 руб./час. В менее крупных городах «ценник», разумеется, несколько ниже - от 400 до 2500 руб./час.Рекламные и коммерческие съемки для небольших брендов как правило обходятся в 2000 - 8000 руб./час. Для крупных компаний стоимость фотосессии обычно стартует от 10 000 до 15 000 руб./час. Кампейны же с передачей прав на длительное использование фотографий непредсказуемы: стоимость колеблется от 30 000 до 150 000 рублей за проект.Но гонорар модели – это лишь вершина огромного айсберга. Ведь ко всему этому необходимо прибавить обязательные расходы как минимум на аренду студии, услуги визажиста-стилиста, фотографа и последующую ретушь. Таким образом, итоговый чек за один по-настоящему качественный рекламный кадр запросто преодолевает отметку в несколько сотен тысяч рублей.Компании, как известно, капиталоемкими быть не любят. Поэтому стремительное развитие технологий генеративного искусственного интеллекта постепенно становится стратегическим ответом на бесконечное экономическое давление. Вот только в инфополе уже сформировался парадокс: одну чашу весов занимает алгоритм, способный за минуты создать сотни уникальных «моделей» без издержек, другую - нарастающая усталость аудитории. Балансировать меж двух огней брендам очень сложно.Примечательно, что первой в мире компанией, создавшей рекламу при помощи искусственного интеллекта, стал известный производитель кетчупа - американский бренд Heinz. Тенденцию стремительно подхватили и другие крупные игроки - поставщики быстрых углеводов McDonald’s и KFC, а также всемирный амбассадор кариеса Coca-Cola.- Наибольшая доля критики, разумеется, выпала на производителя газировки. Coca-Cola жестко раскритиковали за их легендарную рождественскую рекламу, созданную при помощи ИИ. В 2024 году компания использовала нейросети для визуализации праздничных фургонов и дополнения ролика красочными видами городов и деревушек. Получилось так себе. Главная претензия со стороны общественности заключалась в «отсутствии того самого праздничного настроения», которым славилась оригинальная реклама, - подтверждает улан-удэнский программист.Интернет-пользователи назвали ролик «уродливым» и «бездушным». Один из комментаторов подчеркнул, что реклама стала символом «гибели искусства», так как нейросети не могут передать ту же теплоту и искренность, что и живые актеры.- Представитель Coca-Cola Пратик Такар тогда встал на защиту проекта и заявил, что над рекламным роликом работала целая команда специалистов, а нейросети лишь ускорили трудоемкий процесс. В том числе он сказал, что использование искусственного интеллекта «является неотъемлемой частью того, чтобы быть первопроходцами». Однако эти слова еще больше раззадорили критиков, по мнению которых бренд в первую очередь хотел сэкономить деньги, - добавляет программист. - Периодически мелькает информация о том, что это было порядка 9,5 млн долларов. Coca-Cola же не раскрывает точный бюджет.В 2025 году, невзирая на пережитый шквал негатива, компания вновь выпустила рекламный ролик, визуал для которого был полностью создан при помощи ИИ.- Реакция общественности закономерно повторилась. Coca-Cola опять завалили критикой, указав на отсутствие стилевого единства и другие эстетические недостатки, - говорит эксперт.Для крупных компаний использование нейросетей это не только возможность сэкономить деньги, но и способ подольше задержаться в информационном пространстве: «черный пиар - тоже пиар».В интернете все чаще появляются виртуальные инфлюенсеры - персонажи, созданные при помощи компьютерной графики и алгоритмов искусственного интеллекта, которые ведут социальные сети от первого лица, размещают фото и видео, развлекают подписчиков и по активности мало чем отличаются от живых блогеров. Один из ярких примеров - 25-летняя Лана. Ее профиль всего за несколько недель собрал аудиторию свыше 100 тыс. подписчиков. Короткие ролики, в которых красотка с выразительным ожогом на лице рассказывает о своей «непростой судьбе», набирают миллионы просмотров. Парадоксально, но значительная часть аудитории даже не замечает маркировки «ai model» в описании аккаунта, полностью погружаясь в вымышленную драму и оставляя сотни сочувственных комментариев.Создателями екатеринбурженки выступили художники Макар Винокуров и Лина Шайбакова. В одном из интервью дуэт рассказал, что идея запустить отдельный аккаунт, целиком посвященный жизни несуществующего персонажа, возникла благодаря зарождающемуся тренду. Авторы проекта углядели запрос на истории «не таких, как все» и поняли, что нейросеть может создать идеального, абсолютно контролируемого героя для подобных нарративов.Таким образом, совершенно неожиданно проявилась новая этическая дилемма цифровой эпохи: нейросети научились генерировать не только лица, но и целые биографии, симулируя самый востребованный контент - историю преодоления. В погоне за вовлеченностью реальные человеческие уязвимости и сложный путь самопринятия рискуют быть вытеснены безупречными, но абсолютно пустыми симулякрами. Пользователь, жаждущий искренности, вступает в односторонние отношения с алгоритмом, обученным на лучших образцах человеческих эмоций. Это, возможно, самый тревожный итог творческой автоматизации, которая уже успела получить свой отдельный термин - «синтетика».На фоне подобных споров о реальном и цифровом с хейтом столкнулась российская певица Клава Кока, недавно побывавшая на Байкале для съемок клипа. Звезда шоу-бизнеса посетила остров Ольхон.- 2025 год завершился для меня спонтанной и невероятной поездкой на Байкал. Очень рада, что мы успели отснять и выпустить первый сниппет (короткая выдержка из композиции, которая демонстрирует интересные моменты трека) к песне «Тысячи зим». Ваша поддержка - бесценна, - делилась она с подписчиками.Новый трек уже занял место в чартах, а на отдельных площадках попал в топ-10.Спустя время Клава Кока также порадовала своих поклонников новым сниппетом - на этот раз непосредственно со льда Байкала. Однако люди ей не поверили. Певица же, подробно описав, как ее команда несколько дней работала в суровых зимних условиях, с иронией прокомментировала предположения об использовании ИИ.- Нейросеть? Шесть часов полета до Иркутска, еще столько же на машине до Ольхона, после - еще час на пароме. К тому же мы рисковали, выходя на лед, так как полностью он пока не замерз. На мне пять слоев термобелья. Здесь нет ни туалетов, ни связи, - заступилась за свое детище Клавдия.Исполнительница описала съемки как настоящее приключение: подъем в пять утра, погоня за рассветом, забытый красный ковер, который пришлось доставлять спецрейсом, и техника, отказывающая на морозе.- Чистый лед - нейросеть? О, да! Наверное, поэтому мы расчищаем снег всей командой, - добавила она. - Я за творчество и впечатления. И неважно, что уже много часов от холода не чувствуешь ног, зато ты чувствуешь жизнь.Рекламный креатив, созданный нейросетями, грозит брендам серьезными рисками. Проблема не в самой технологии, а в ее бездумном тиражировании: от россыпей шаблонных визуальных клише до бесконечных блогов, где первоначальный эффект то и дело теряется, уступая место шумовой нагрузке. Ощущение искусственности и тотальной «поддельности» может запросто обернуться для крупных компаний не обещанной экономией, а утратой самого ценного - доверия аудитории.Главный же вопрос, встающий перед обществом, заключается в том, сумеем ли мы в этой новой реальности сохранить способность отличать живое творчество от бездушной комбинации нулей и единиц?В Государственной Думе на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере ранее уже звучала инициатива по введению ответственности за создание при помощи искусственного интеллекта видео с незаконным использованием изображения человека в противоправных целях. Мера призвана восполнить пробел в регулировании дипфейков, поскольку, несмотря на существующий общий запрет на использование изображения без согласия по ГК РФ, единого комплексного закона о нейрообразах в нашей стране пока нет.