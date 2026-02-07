В Бурятии продолжат ремонтировать трассу «Улан-Удэ — Романовка – Чита»

Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о продолжении масштабного ремонта федеральной трассы «Улан-Удэ — Романовка – Чита». В своем аккаунте в социальной сети MAX он сообщил, что весной 2026 года начнутся новые работы, которые затронут участки дороги в Заиграевском, Хоринском и Еравнинском районах.Всего в рамках нового этапа планируется отремонтировать около 100 километров дорожного полотна, из которых 23 километра будут сданы уже в 2026 году. Работы продолжатся в Заиграевском районе на участке между селами Нарын-Ацагат и Новая Курба. Здесь в прошлом году уже были отремонтированы восемь железобетонных труб и установлена часть металлических гофрированных труб.«Работы на территории Заиграевского района будут завершены в следующем году», — написал Алексей Цыденов. Также в 2026 году начнется капитальный ремонт в Хоринском районе на 15-километровом участке между селами Булум и Георгиевское и в Еравнинском районе на трех участках общей протяженностью 63 километра.Ремонт трассы ведется в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» (ранее — «Безопасные качественные дороги»). С 2020 по 2025 годы на этой дороге уже отремонтировано 145 километров, включая сложный участок перевала Шанатский. Новый этап работ позволит продолжить улучшение одной из ключевых транспортных артерий республики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии