В Бурятии упали продажи подержанных автомобилей

В январе 2026 года продажи автомобилей с пробегом в Бурятии упали на 13% по сравнению с декабрем 2025 года, сообщает портал Дром. Больше всего просели продажи американских и европейских брендов. А вот спрос на китайские и корейские автомобили, наоборот, вырос.Как и прогнозировали эксперты Дрома, в начале 2026 произошло падение рынка: активное увеличение продаж в конце 2025 года из-за повышения утильсбора вычерпало ожидаемый спрос начала 2026 года.«С трендом на локализацию и таможенным ограничением на ввоз мощных машин вновь поменяется марочная структура рынка. Но столь сильного передела рыночных мест, как в 2022–2023 годах уже не произойдет. Желающим обновить авто рынок представит новые модели и цены», — поясняют аналитики.Продажи японских моделей в Бурятии в январе просели на 15% (всего «японцы» занимают 82% вторичного рынка региона). Среди топ-5 популярных моделей у жителей республики сильнее всего продажи упали у «Короллы» (на 26%), «Филдера» (21%) и «Камри» (13%). Зато «Марк 2» и «Хонду Фит» продавать стали чуть больше – на 3% и 2% соответственно.Рост продаж за месяц показали китайские бренды - сразу на 27%. Такой большой показатель обусловлен малой долей на рынке — всего 0,9%. В топ-5 моделей по популярности входят Lifan Solano, Great Wall Hover H3, Haval Dargo, Geely Monjaro и Lifan Smily.Не подкачали и «корейцы». Спрос на них в январе вырос на 8%. В пятерку популярных вошли SsangYong Istana, Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai Elantra и Kia Sorento.Сделки на отечественные автомобили также выросли, правда, всего на 2%. В топ-5 популярных моделей входят «семерка», 4х4 2121 Нива, «шестерка» и Гранта, а также УАЗ Буханка.