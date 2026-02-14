Знакомства в сети оборачиваются для жителей Улан-Удэ финансовым крахом

Недавно четыре улан-удэнки стали жертвами афериста с сайта знакомств. Горожанка думала, что встретила свою судьбу – архитектора-иностранца, но нарвалась на обычного мошенника, который выманил у нее 400 тысяч. Помимо того, что женщина сама влезла в долги, она также уговорила взять огромные кредиты трех своих подруг.В современном цифровом мире сайты и приложения для знакомств стали не только инструментом поиска отношений, но и новым полем деятельности для преступников. Под видом романтических отношений и обещаний обеспеченного будущего они выманивают у доверчивых пользователей огромные суммы. «Номер один» расскажет, как работает эта схема, на что обратить внимание и как защитить себя от финансового и эмоционального краха.Мошенничество на сайтах знакомств, совмещенное с предложениями «выгодных инвестиций», это высокоорганизованная преступная деятельность. Группы злоумышленников действуют профессионально, используя психологию и современные технологии.По последним данным, жители Бурятии в 2025 году лишились из-за мошенников более 569 млн рублей. Чаще всего аферисты предлагали вложиться в инвестпроекты и оказать электронные услуги через сайт «Госуслуги».За цифрой в полмиллиарда рублей стоят сотни поломанных судеб. Жертвами становятся и мужчины, и женщины. Одна из последних историй неудавшихся отношений произошла в Улан-Удэ с женщиной, искавшей свою половинку на одном из сайтов знакомств. Зарубежный архитектор запудрил мозги горожанке и заманил ее в мир весьма сомнительных инвестиций. В итоге женщина потеряла не только свои деньги, но и вовлекла в эту аферу трех своих подруг.Сначала симпатичный незнакомец предложил ей внести взнос в сумме 20 тыс. рублей, а позже ее «помощником» выступал трейдер, который сопровождал весь инвестиционный процесс: он давал рекомендации, контролировал взносы и обещал помощь в выводе прибыли. Для операций горожанка скачала специальное приложение, через которое якобы отображался рост баланса.Затем женщина перевела еще 160 тыс. рублей, но при попытке вывести крупную сумму ее счет заблокировали. Для вывода денег нужно было оплатить «страховку» в размере 2,3 тыс. долларов.Мошенники предложили ей привлечь «кредитные плечи» — доверенных лиц из числа знакомых, которые оформили бы кредиты и перевели деньги на счет потерпевшей. Женщина убедила трех подруг оформить кредиты на крупные суммы – 650 000, 736 000 и 1,6 млн рублей. Все средства дамы перечислили по указанным счетам, однако вскоре появилось новое требование: для вывода средств необходимо оплатить налог в сумме 3 тыс. долларов. Только тогда горожанка поняла, здесь что-то не так, и обратилась в полицию.Всего четыре подруги отдали мошенникам более 4 млн рублей. Из них личные сбережения – 190,5 тыс. рублей, кредитный заем - 200 тыс. рублей и 3,6 млн рублей - кредитные средства, предоставленные подругами.Историей о том, как можно быстро потерять 100 тыс. рублей, с «Номер один» поделилась улан-удэнка Светлана Иванова, работающая мастером по наращиванию ресниц (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.). Светлане 37 лет, у нее двое детей: совершеннолетняя дочь-студентка колледжа и сын-первоклассник.Однажды вечером Светлана зарегистрировалась на сайте знакомств —из любопытства, чтобы почувствовать, что она еще женщина и может встретить новую любовь.Вскоре в ее жизни появился Андрей. Его профиль выглядел солидно: мужчина в костюме, фотографии с рыбалки, отдых в Таиланде. Он писал грамотно, интересовался ее жизнью. Вскоре уже многое знал о жизни Светы и ее детей. Также рассказывал о своей работе, о том, как один воспитывает сына.- Однажды он написал мне, что я очень много работаю, при этом солидной подушки безопасности у меня нет. Конечно, были кое-какие сбережения на отдых, на непредвиденные расходы, но это не миллионы. Андрей рассказал мне о своей сестре Анжеле, занимающейся инвестициями. Писал, что она помогла многим его друзьям, и сам он тоже вложил деньги. И заработал, - вспоминает женщина.Светлана сомневалась, поэтому Андрей посоветовал начать с небольшой суммы – 100 тыс. рублей. Мужчина говорил очень убедительно, уверял, что одолжил бы сам, но у него якобы все свободные средства в обороте. Также новый знакомый обещал, что уже через месяц можно вывести деньги с прибылью.Вскоре женщина решилась. Платформа выглядела профессионально: графики, новости, личный кабинет. Андрей объяснял каждый шаг. Когда она перевела деньги, на экране появилось радостное сообщение: «Инвестиции успешно зачислены. Ваш доход уже растет».Первые несколько дней она заходила в личный кабинет несколько раз в день — сумма действительно немного увеличивалась. Андрей предлагал вложить еще, чтобы увеличить потенциальную прибыль, но Светлана отказалась — сказала, что нужно время.Когда она в очередной раз зашла проверить счет, сайт не открылся. Сначала подумала о проблемах с интернетом, но другие страницы загружались. На следующий день сайт вновь не работал. Написала Андрею — сообщение не доставлялось. Позвонила на номер, который он ей дал, абонент оказался недоступен.Только тогда Светлана начала искать в интернете отзывы и наткнулась на свежий форум. Люди писали, что это мошенники, а инвестиционная платформа – сайт-однодневка.- Когда поняла, что потеряла свои деньги, было даже не столько жаль этих 100 тысяч, а стыдно, что вновь поверила нечестным людям. Раньше я уже вкладывалась в «Финико», однако и там прогорела, - говорит наша собеседница.— Инвестскам — это вид обмана, когда жертва вкладывает деньги в активы, не имеющие реальной ценности. Мошенники обещают высокую прибыль и стабильный доход, однако ни их, ни вложенные средства получить не получится. Более того, жертва делится конфиденциальными данными, - пишут «Известия».Для того чтобы реализовывать схемы, связанные с инвестскамом, злоумышленники создают поддельные сайты, страницы в соцсетях, а также приложения, копирующие инвестиционные проекты и биржи. После пополнения баланса на мошеннической инвестиционной платформе жертва видит рост капитала, однако вскоре рост сменяется падением, требующим новых вложений.Такие модели уже не раз появлялись в истории: например, различные финансовые пирамиды – пресловутый МММ или же «Финико», где участники получали обещание значительной прибыли за счет привлечения новых людей. Как только поток новых жертв иссякает, пирамида рушится, оставляя с высокими доходами только ее основателей.Отличительной чертой таких схем с инвестициями в большинстве случаев является активное участие call-центров.— Потенциальной жертве назначается личный «инвестиционный эксперт», задача которого на протяжении всего этапа схемы убеждать вкладываться в проект и продолжать это делать до тех пор, пока он не вынудит вложить все деньги, — подчеркивает специалист. — Пополнение депозита на инвестиционной платформе не единственный метод влияния на жертву для получения ее денежных средств, перед попыткой вывода денег она всегда будет сталкиваться с различными препятствиями.Цель у такого «эсперта» на протяжении всей схемы убеждать жертву вкладывать средства в проект и продолжать это делать до полного изъятия всех денег. Пополнение счета на инвестиционной площадке — лишь один из способов воздействия.О том, почему наши земляки продолжают вестись на уловки мошенников, несмотря на то, что вокруг полно информации о том, как распознать афериста, на призывы класть трубку, не сообщать коды и прочее, «Номер один» поговорил с кандидат психологических наук, психологом, руководителем Центра практической психологии Игорем Бадиевым.- Достаточно большую часть решений люди принимают иррационально, руководствуясь эмоциями. В обыденной жизни мы довольно редко принимаем осознанные, взвешенные решения. Как правило, действуем под влиянием эмоционального импульса. Мы не задумываемся, какую еду выбрать, поесть сейчас или позже, какую одежду надеть и пр. Такие простые вещи совершаем на эмоциональном уровне. Поведение людей в целом по большей части иррационально и основано на эмоциях, - разъясняет психолог.Этим же пользуются и мошенники, которые путем различных манипуляций пытаются вызвать у жертвы эмоции, причем неважно, какие. Главное - интенсивность эмоций. Чем она сильнее, тем более импульсивнее поведение, тем меньше оно подчиняется рациональным соображениям.- Чаще всего мошенники играют на эмоции страха. Их задача – вызвать у жертвы тревогу, напугать. К слову, профилактические мероприятия, которые проводят различные ведомства, зачастую тоже вызывают реакцию страха. Получается, потенциальная жертва, которую все время предупреждают о мошенниках, уже находится в состоянии обеспокоенности. А тут звонит мошенник и начинает пугать еще больше. В такой ситуации, когда страх уже есть, и затем он усиливается под воздействием аферистов, интенсивность эмоциональных переживаний может зашкаливать. В результате разум отключается, - отмечает Игорь Бадиев.Поэтому, по мнению психолога, важно обучать правилам безопасного поведения в интернете.- Хорошо работает установка о том, что никому нельзя передавать код, это четкая инструкция о том, что делать нельзя. Плохо работает призыв остерегаться мошенников, потому что это расплывчатая формулировка, - считает руководитель Центра практической психологии.Мошеннические схемы — это не просто обман, а продуманная психологическая атака на слабые стороны людей. Главное правило защиты простое: никогда не совмещайте романтические отношения и финансовые решения с человеком, которого вы никогда не видели вживую. Настоящие чувства не измеряются суммой перевода, а реальные инвестиции всегда требуют холодного расчета, а не эмоционального порыва.