За газовые контракты в Чите разгорелась криминальная борьба

Центральный районный суд вынес приговор участникам преступной группировки, осуждённым за вымогательство. Среди них есть жители Читы, принимавшие участие в качестве добровольцев группы «Вагнер» и награждённые за это государственными наградами.

Уголовное дело в отношении них было возбуждено 12 августа 2024 года по статье 126 УК РФ (похищение человека), квалифицированной по нескольким пунктам: совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а также с применением оружия.

Ситуация развивалась на фоне конфликта конкурирующих бизнес-групп за доступ к освоению газовых контрактов в Чите. По данным источника «Чита.Ру», похищение человека группой лиц произошло во время облавы на офис компании, проводимой конкурентами в поисках лиц, причастных к отмыванию «газовых» денег.

Впоследствии правоохранительными органами по подозрению в похищении был заключён под стражу гендиректор компании «Селтис-Стройинвест-АМП» Эльдар Осинцев. Позже был задержан Юрий Царегородцев, названный представителями «Аврорагаз» начальником отдела безопасности, хотя компания утверждала, что он никогда не состоял с ней в трудовых отношениях. Царегородцев ранее был судим за избиение до смерти.

Помимо Осинцева и Царегородцева, по уголовным делам проходят ещё пять человек, связанных с газификацией Читы. Генеральный директор ООО «АМК» Александр Куницын арестован по обвинению в мошенничестве. В деле также фигурируют бухгалтер из «АМК», начальник организации и строительства газовых сетей компании ВАНК Вячеслав Ланкевич и начальник департамента газовых проектов ВАНК Денис Мерзляков. Мерзляков также проходит потерпевшим по другому делу, предположительно, по факту его похищения. Судом приговорен один из организаторов преступления к 6,5 года колонии строго режима, другой – к 4,5 года общего режима. Исполнители получили от 3,5 до 5,5 лет колонии.