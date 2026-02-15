Общество 15.02.2026 в 16:44

Из Забайкальска запускается новый поезд до Маньчжурии

У бурятских туристов появится ещё одна возможность съездить в Китай
A- A+
Текст: Иван Иванов
Из Забайкальска запускается новый поезд до Маньчжурии

С марта 2026 года жители Забайкалья впервые за шесть лет получат возможность добраться до китайской Маньчжурии на поезде. Российские железные дороги (РЖД) объявили о возобновлении международного пассажирского сообщения по маршруту Забайкальск - Маньчжурия, прерванному в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Путешественники из Читы смогут отправиться в Китай прямым беспересадочным вагоном. Этот вагон будет следовать в составе поезда № 328/327 Иркутск - Забайкальск. Из Иркутска состав отправится 6 марта, а из Читы - 7 марта. На пограничной станции Забайкальск пассажиров пересадят на международный поезд, курсирующий до Маньчжурии, отправление которого назначено на 8 марта.

Время в пути от российской границы до Маньчжурии составит всего 25 минут, поскольку расстояние между городами - около 15 километров. Поезда будут ходить дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Отправление из Забайкальска запланировано на 11:35 по местному времени, а из Маньчжурии - на 14:00.

Напомним, что до февраля 2020 года железнодорожное сообщение с Китаем было достаточно активным. Действовали такие международные маршруты, как Пекин - Москва, Чита - Забайкальск - Пекин и другие. Однако пандемия коронавируса привела к полной остановке международных перевозок.

Частичное восстановление движения произошло в апреле 2023 года, когда был запущен поезд Иркутск - Забайкальск и возобновлена работа международных автобусов из Читы в Маньчжурию. Тем не менее, полноценное железнодорожное сообщение с Китаем оставалось недоступным.

Важным фактором, способствующим возобновлению сообщения, стало введение Китаем безвизового режима для российских граждан с сентября 2025 года. Это значительно упростило поездки и повысило их привлекательность для туристов.

До пандемии Маньчжурия была одним из наиболее популярных направлений для шопинга и отдыха среди жителей Забайкалья и Бурятии. Китайские товары, услуги и экзотическая кухня были доступны всего в 25 минутах езды от российской границы.

Продажа билетов на новый международный поезд откроется в ближайшее время. В дальнейшем планируется, что билеты можно будет приобретать за 60 суток до отправления, по аналогии с обычными поездами дальнего следования.

В настоящее время остается открытым главный вопрос: будет ли спрос на поездки в Китай таким же активным, как и до пандемии? Прошедшие шесть лет – значительный срок, за который изменились привычки и сам мир. Тем не менее, возобновление прямого железнодорожного сообщения, безусловно, открывает новые возможности для путешествий и укрепления связей между Россией и Китаем.

Теги
жд

Все новости

Из Забайкальска запускается новый поезд до Маньчжурии
15.02.2026 в 16:44
В Иркутске число новых случаев ВИЧ выросло на 1500 человек
15.02.2026 в 13:57
В Заиграевском районе сгорела водонапорная башня и гараж
15.02.2026 в 13:43
В Закаменском районе автомобиль слетел с моста и перевернулся
15.02.2026 в 13:40
Проблема кредитной нагрузки монгольских потребителей достигла критической точки
15.02.2026 в 13:32
Природоохранная прокуратура провела профилактическую беседу с работниками лесхоза
15.02.2026 в 13:31
Ремонт Гостиных рядов начнется этой весной
15.02.2026 в 13:21
Прокуратура подключилась к расследованию ДТП
15.02.2026 в 13:14
Шесть раз - не предел
15.02.2026 в 12:47
Ушел на рыбалку и не вернулся
15.02.2026 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В Иркутске число новых случаев ВИЧ выросло на 1500 человек
Незащищенные половые контакты - главная причина роста эпидемии
15.02.2026 в 13:57
Проблема кредитной нагрузки монгольских потребителей достигла критической точки
В Монголии власти установили предельный размер задолженности заемщиков при получении займов
15.02.2026 в 13:32
Природоохранная прокуратура провела профилактическую беседу с работниками лесхоза
Им напомнили об антикоррупционных нормах и правилах пожарной безопасности в преддверии сезона
15.02.2026 в 13:31
Ремонт Гостиных рядов начнется этой весной
На два года реставрации из федерального бюджета выделен 81 млн рублей
15.02.2026 в 13:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru