Из Забайкальска запускается новый поезд до Маньчжурии

С марта 2026 года жители Забайкалья впервые за шесть лет получат возможность добраться до китайской Маньчжурии на поезде. Российские железные дороги (РЖД) объявили о возобновлении международного пассажирского сообщения по маршруту Забайкальск - Маньчжурия, прерванному в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Путешественники из Читы смогут отправиться в Китай прямым беспересадочным вагоном. Этот вагон будет следовать в составе поезда № 328/327 Иркутск - Забайкальск. Из Иркутска состав отправится 6 марта, а из Читы - 7 марта. На пограничной станции Забайкальск пассажиров пересадят на международный поезд, курсирующий до Маньчжурии, отправление которого назначено на 8 марта.

Время в пути от российской границы до Маньчжурии составит всего 25 минут, поскольку расстояние между городами - около 15 километров. Поезда будут ходить дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Отправление из Забайкальска запланировано на 11:35 по местному времени, а из Маньчжурии - на 14:00.

Напомним, что до февраля 2020 года железнодорожное сообщение с Китаем было достаточно активным. Действовали такие международные маршруты, как Пекин - Москва, Чита - Забайкальск - Пекин и другие. Однако пандемия коронавируса привела к полной остановке международных перевозок.

Частичное восстановление движения произошло в апреле 2023 года, когда был запущен поезд Иркутск - Забайкальск и возобновлена работа международных автобусов из Читы в Маньчжурию. Тем не менее, полноценное железнодорожное сообщение с Китаем оставалось недоступным.

Важным фактором, способствующим возобновлению сообщения, стало введение Китаем безвизового режима для российских граждан с сентября 2025 года. Это значительно упростило поездки и повысило их привлекательность для туристов.

До пандемии Маньчжурия была одним из наиболее популярных направлений для шопинга и отдыха среди жителей Забайкалья и Бурятии. Китайские товары, услуги и экзотическая кухня были доступны всего в 25 минутах езды от российской границы.

Продажа билетов на новый международный поезд откроется в ближайшее время. В дальнейшем планируется, что билеты можно будет приобретать за 60 суток до отправления, по аналогии с обычными поездами дальнего следования.



В настоящее время остается открытым главный вопрос: будет ли спрос на поездки в Китай таким же активным, как и до пандемии? Прошедшие шесть лет – значительный срок, за который изменились привычки и сам мир. Тем не менее, возобновление прямого железнодорожного сообщения, безусловно, открывает новые возможности для путешествий и укрепления связей между Россией и Китаем.

