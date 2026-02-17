Общество 17.02.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 17 февраля
30-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» для приумножения драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, торговать, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.); для правомерных и «тяжелых дел».
Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; совершать свадебный обряд по приводу невестки в дом; для празднеств и строительства дома; для собраний и важных встреч.
Стрижка волос: к ссорам и тяжбам.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.
Тегизурхай