Общество 17.02.2026 в 06:02

Зурхай на вторник, 17 февраля

30-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на вторник, 17 февраля
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» для приумножения драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, торговать, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.); для правомерных и «тяжелых дел».

Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; совершать свадебный обряд по приводу невестки в дом; для празднеств и строительства дома; для собраний и важных встреч.

Стрижка волос: к ссорам и тяжбам.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.
