В Бурятии запустили проект для ускорения селекционного прогресса в овцеводстве

Преподаватели технологического факультета Бурятской ГСХА и старшекурсники запустили геномный проект для ускорения селекционного прогресса в овцеводстве Байкальского региона.

Специалисты приступили к применению геномных технологий для оценки племенной ценности сельскохозживотных. В первую очередь, они взяли кровь у овец бурятской грубошерстной породы на базе предприятия ООО «Шибертуй» в Бичурском районе. После исследователям предстоит выделить ДНК в лаборатории генетики животных БГСХА и провести геномный анализ.

Инициатива нацелена на ускорение селекционного процесса за счет перехода от традиционных методов оценки к высокоточным геномным технологиям, повышение достоверности отбора животных по признакам мясной продуктивности и раннее выявление генетических дефектов. Подчеркивается, что это позволит минимизировать экономические потери и укрепить племенную базу региона.

«Внедрение геномных методов оценки племенной ценности открывает новые возможности для устойчивого развития овцеводства Байкальского региона. Проект станет основой для формирования конкурентоспособного поголовья, адаптированного к местным условиям, и усилит экспортный потенциал сельхозпредприятий», - заявили ученые.

Исследования осуществляются по заявке министерства сельского хозяйства России в рамках темы «Применение новейших технологий в области генетики, селекции и воспроизводства овец в Байкальском регионе» и входят в программу Межрегионального научно-образовательного центра (МНОЦ) «Байкал».