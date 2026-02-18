Общество 18.02.2026 в 14:52

В Забайкалье закрылись 25 школ

Причинами стала плохая демография и нехватка бюджетных средств
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье закрылись 25 школ
Фото: архив «Номер один»
Забайкальский край продолжает сталкиваться с тенденцией массового сокращения числа школ. Так, если в 2022/2023 учебном году в регионе насчитывалось 555 школ, из которых 375 находились в сельской местности и 180 — в городе, то уже к 2023/2024 году их число уменьшилось до 538, а к 2024/2025 году — до 530, сообщает «Чита.ру»

Таким образом, за три учебных года количество школ в Забайкалье снизилось на 25, при этом число городских школ уменьшилось на 4, а сельских — на 21.

Основной причиной столь значительных изменений становится демографическая яма — снижение численности населения, особенно в сельских районах. В связи с уменьшением рождаемости и оттоком мужчин в другие регионы из деревень и сел, потребность в школьных учреждениях постепенно уходит, и закрытие учебных заведений становится реальностью.

Кроме демографической ситуации ключевым фактором выступает недостаток бюджетных средств. Бюджетные ограничения вынуждают местные власти искать пути оптимизации расходов, чтобы обеспечить функционирование максимально необходимого количества школ. В связи с этим проводится реорганизация учебных заведений, объединение небольших школ, расположенных в близких населенных пунктах, что вызывает негативную реакцию у жителей. 

Например, 16 февраля жители села Улача Акшинского района Забайкалья сообщили о планируемом объединении их школы на 50 детей со школой в соседнем селе Урейск. Местные жители выступили против такого решения, опасаясь, что детям придется добираться на учебу в другой населенный пункт. Однако глава района Павел Капустин, заверил, что при объединении принципиальных изменений не произойдет, и дети продолжат обучение в своих школах, а реорганизация проводится ради экономии и повышения эффективности использования средств.

Чиновники вынуждены пересматривать подходы к организации системы образования, балансируя между необходимостью сохранять доступность образования и ограниченностью ресурсов.
