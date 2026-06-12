Общество 12.06.2026 в 19:24

Юные жители Бурятии получили паспорта в День России

Самым активным и талантливым вручили в торжественной обстановке
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Текст: Номер один
Юные жители Бурятии получили паспорта в День России
Скриншот из видео Правительство РБ

В Бурятском театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие «Манай Росси — наша Россия». В ходе празднования состоялась церемония вручения первых паспортов подросткам, проявившим себя в различных сферах. 14-летние ребята, достигшие успехов в учебе, спорте, волонтёрской и общественной работе, получили главный документ гражданина Российской Федерации.

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к собравшимся с поздравлениями, подчеркнув, что всех россиян, независимо от их культурных и религиозных различий, объединяет общая судьба. Вместе они делают страну сильнее, и будущее России зависит от каждого гражданина.

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