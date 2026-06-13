Зурхай на субботу, 13 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи.Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становиться друзьями) и полагаться на подчиненных, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), приводить невестку в дом, проводить похороны.Стрижка волос: к конфликтам.Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).Фото: Номер один