Общество 13.06.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 13 июня

28-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на субботу, 13 июня
Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становиться друзьями) и полагаться на подчиненных, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), приводить невестку в дом, проводить похороны.

Стрижка волос: к конфликтам.

Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Юные жители Бурятии получили паспорта в День России
12.06.2026 в 19:24
Русский балет покорил Гуанчжоу
12.06.2026 в 18:56
Север Бурятии борется с огнем
12.06.2026 в 18:38
В России начали бороться со спекулянтами бензина
12.06.2026 в 18:27
В Улан-Удэ проходит верхнеудинская ярмарка
12.06.2026 в 16:19
Ожидается чрезвычайная пожарная опасность в Бурятии
12.06.2026 в 15:29
В Забайкальском крае населению разрешили ходить в леса за грибами и ягодами
12.06.2026 в 15:13
В Улан-Удэ заработал чат-бот по лужам
12.06.2026 в 15:10
Жительница Бурятии задолжала 745 тысяч за учебу
12.06.2026 в 14:38
В Улан-Удэ проходит первый фестиваль дронов
12.06.2026 в 14:34
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 13 июня 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
13.06.2026 в 06:02
Юные жители Бурятии получили паспорта в День России
Самым активным и талантливым вручили в торжественной обстановке
12.06.2026 в 19:24
В Забайкальском крае населению разрешили ходить в леса за грибами и ягодами
Противопожарный режим снят в большинстве районов региона
12.06.2026 в 15:13
В Улан-Удэ заработал чат-бот по лужам
Во время праздничных дней дежурят вакуумные машины
12.06.2026 в 15:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru