Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил жителей с юбилеем города

От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов сердечно поздравляю вас с 360-летием со дня основания города Улан-Удэ!

Наш город прошёл долгий и славный путь от небольшого казачьего острога до современной столицы. Улан-Удэ - город с большой историей, богатым культурным наследием и серьёзным экономическим потенциалом.

Но главное достояние нашего города – это, конечно же, его жители. Именно благодаря их труду мы по праву несем почётное звание «Город трудовой доблести». Это звание — символ самоотверженного труда жителей Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны, которые ковали Победу на заводах и фабриках.

Уважаемые горожане, ваш труд, энергия, любовь к своему городу являются главной движущей силой его развития. Именно вы создаёте неповторимую атмосферу тепла и уюта, которой славится наша столица.

В Улан-Удэ гармонично сосуществуют более 100 национальностей. В Год единства народов России — это особенно важно.

В юбилейный год депутаты Улан-Удэнского горсовета исполнят 450 наказов жителей столицы. Горожане получат новые детские и спортивные площадки, заасфальтированные придомовые территории, освещение улиц и многое другое.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть наш город продолжает радовать нас своей красотой, уютом и динамичным развитием.

С праздником, дорогие земляки!

С юбилеем, наш любимый Улан-Удэ!

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев