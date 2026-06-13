Поздравление мэра Улан-Удэ с Днем города

Дорогие земляки! Уважаемые улан-удэнцы, уважаемые гости нашей столицы!

От всей души поздравляю вас с Днем города. Сегодня нашему родному и любимому Улан-Удэ исполняется 360 лет!

Почти четыре века назад здесь, на месте слияния рек Уды и Селенги, построили небольшое зимовье. А теперь это столица Бурятии, в которой живет около полумиллиона человек.

У нашего города богатая история. Он рос, мужал и менялся вместе со всей страной. Сначала это был острог, потом он стал небольшим уездным городком, который носил имя Удинск, а после уже купеческим Верхнеудинском, и лишь 92 года назад его переименовали в Улан-Удэ. Свой статус «столица» он приобрел в 1923 году. Но сквозь века, меняя названия и эпохи, он неизменно сохранял свою уникальную душу — теплую, гостеприимную и сильную.

И эту душу создаете вы. Главное богатство Улан-Удэ — это не мосты и не здания, а вы, дорогие жители! Добрые, открытые, трудолюбивые и бесконечно преданные родной земле.

Мы свято чтим нашу историю, помним великий подвиг наших земляков, которые в суровые годы войны сутками стояли у станков, приближая Победу. Именно благодаря их самоотверженности наш Улан-Удэ с гордостью носит высокое звание «Город трудовой доблести».

Низкий поклон и безмерная благодарность старшим поколениям горожан за тот прочный фундамент, на котором мы стоим сегодня и развиваем нашу столицу. Мы и дальше будем благоустраивать общественные места и воплощать другие проекты для комфортной жизни, стремиться вперед, чтобы наш Улан-Удэ знали все, как самый лучший город на Земле.

Дорогие друзья! Мы все разные, у каждого из нас своя судьба и свой путь. Но всех нас объединяет искренняя любовь к нашему Улан-Удэ. В этом большом общем доме мы живем одной дружной семьей: бережно храним традиции предков и с глубоким уважением относимся к уникальной культуре каждого народа. В этом единстве — наша главная сила. И пусть так будет всегда!

Пусть наш любимый город процветает, а в каждой семье, в каждом доме царят мир, любовь, счастье и благополучие!

С праздником вас, дорогие улан-удэнцы! С днём рождения, любимый город!Фото: мэрия города