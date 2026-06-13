Бурятские евреи таки «отбили» синагогу

История вокруг здания бывшего корпуса № 4 ВСГУТУ (ул. Свердлова, 8), начавшаяся после отказа вуза от него, набирает обороты. В свое время там находилась синагога. И вот улан-удэнские приверженцы иудаизма реализовали цель, к которой упорно шли. Здание перешло из федеральной в собственность их религиозной организации. Это можно назвать историческим событием для столицы Бурятии. Ведь в итоге иудеи после долгого перерыва вновь откроют в историческом центре города синагогу.

Назад в родную гавань

5786 год по иудейскому календарю оказался если не счастливым, то явно удачным для приверженцев этой религии в Бурятии. Именно в этот год они вернули здание, где их предки молились своему Богу. Как сообщили «Номер один» в комитете госохраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства республики, с 17 октября 2025 года собственником объекта является местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Улан-Удэ».

Из-за того, что изначально здание было синагогой, оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. ВСГУТУ не очень хорошо следил за объектом. Но при новом собственнике положение там изменится во всех отношениях. По словам заместителя председателя комитета госохраны Павла Вершинина, в марте текущего года собственник объекта получил задание на разработку научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта (включая воссоздание первоначального облика) и на проведение ремонтно-реставрационных работ по его сохранению.

Охранное обязательство подлежит выполнению физическим или юридическим лицом, которому объект культурного наследия принадлежит на праве собственности (в том числе если находится во владении или в пользовании третьего лица на основании гражданско-правового договора).

С ремонтом помогут меценаты

После ухода ВСГУТУ экс-синагога – это неухоженное здание, где у входа зияют многочисленные дыры от болтов, которыми были прикручены буквы вывески вуза. Однако, доказав право на наследие архивными документами и получив его в рамках реституции, иудеи ведут активную подготовку к началу ремонта. Он будет очень масштабным.

- Разработка научно-проектной документации уже ведется. Но остался вопрос по земле. Ее дает Росимущество. Мы все документы туда подали, они, естественно, это согласовывают с Росреестром. А там пока не соглашаются на передачу земли, - сообщил председатель «Еврейской общины г. Улан-Удэ» Андрей Самсонов.

Ситуация сложилась непонятная, ведь здание уже передано общине, и участок в девять соток, который относится к зданию, тоже было бы логично передать.

Председатель общины подчеркивает, что на уровне г. Улан-Удэ уже прошли слушания по поводу участка, никаких проблем не возникло.

- Единственный вопрос, который задали, будет ли на участке коммерческий объект. Нет, это здание религиозного назначения. Тут все понятно, все одобрено, - вспомнил наш собеседник.

В Росимуществе недоумевают от происходящего. Сейчас ведомство опять намерено выйти на Росреестр по теме согласования передачи общине земли по ул. Свердлова, 8.

- Мы не просим земли больше, все в рамках установленного, - пояснил Андрей Самсонов. В общине надеялись получить решение о передаче участка и выплатить госпошлину (при передаче здания тоже выплачена госпошлина) еще месяц назад, но пока этого не произошло. А без оформления прав на участок возникнут затруднения с проведением работ по реконструкции здания.

Большую помощь в организации разработки научно-проектной документации оказывают меценаты.

- Большинство религиозных учреждений, которые есть на территории Российской Федерации, восстанавливают благотворители, которые прекрасно понимают, что они взамен ничего не получат. Сама структура, которая этим занимается, коммерческая, но здесь выступает в качестве мецената, - пояснил Андрей Самсонов.

Эта структура не из Бурятии. Наш собеседник не раскрыл нашему изданию ее название.

- Надеемся, что проведение непосредственно ремонтно-реставрационных работ начнется в этом году, - сказал он.

Процесс затянулся, но главное, что он идет.

От советских следов избавятся

Андрей Самсонов отметил: всем объявлено, все знают, что третьего этажа у здания уже не будет.

Первоначальный вид синагоги – два этажа с крышей и куполом, его можно увидеть на старых фото. Внутреннее пространство тоже преобразуют в соответствии с иудейскими канонами, урегулировавшими варианты объемно-планировочных решений века назад - что и как должно стоять относительно сторон света и др.

Конечно, большинство жителей Бурятии слабо представляют, как организована синагога внутри. Как организован католический костел знают практически все, так как это часто можно увидеть в голливудских фильмах (порой даже в сценах с перестрелкой). В улан-удэнской синагоге будет и Арон а-Кодеш (специальное хранилище для свитков Торы), и места для верующих, и все другое полагающееся. Чтобы иметь представление, можно вспомнить иркутскую синагогу.

- Она 1880 года, а наша 1882 года. Они похожи и по размеру, и по плану, - отметил председатель общины.

Купол улан-удэнской синагоги увенчают известной гексаграммой - «звездой Давида», которую все могут видеть на госфлаге Израиля.

- «Маген Давид» будет, как и на всех синагогах, - заверил Андрей Самсонов.

Лидер улан-удэнских иудеев надеется, что ремонт синагоги продлится максимум три года. А при хорошем стечении обстоятельств завершится гораздо быстрее. Сейчас очевидно, что основная реконструкция будет проходить внутри.

- Нужно провести работы по лестницам, там старушки могут не подняться на второй этаж, - привел пример председатель общины. - Многое надо реконструировать и все соблюсти. Очень много работы внутри. Но опять-таки многое зависит от строителей.

В какую сумму может обойтись этот крупный проект, он пока не знает. Но местные иудеи тоже в меру сил окажут поддержку меценатам своими денежными взносами.

Привлечет новых туристов

Глава улан-удэнской общины затруднился сказать, сколько приверженцев ортодоксального иудаизма есть сегодня в республике. В свое время, отметил он, очень много евреев уехали из Бурятии.

- Самое главное, что необходимо для общины – это десять евреев. Десять мужчин по канону - уже община, - отметил Андрей Самсонов. А в улан-удэнской общине, разумеется, больше. Есть евреи, проживающие в других муниципалитетах Бурятии.

Когда будет торжественное открытие синагоги, на церемонию, скорее всего, приедут представители руководящего звена Федерации еврейских общин России, куда входит «Еврейская община г. Улан-Удэ» (и указана в перечне общин-членов на сайте ФЕОРа).

В старые времена в Верхнеудинске раввината не было, сюда не отправляли раввина, был запрет. Хотя в Иркутске раввин имелся. Между прочим, есть интересная книга «Евреи Верхнеудинска», написанная Лилией Кальминой и Леонидом Курасом. Сегодня пока непонятно, как решится вопрос с раввином в Улан-Удэ. Полагаем, это станет ясно ближе к открытию.

Будущая синагога может привлечь в Улан-Удэ новых путешественников.

- Возврат синагоги станет большим событием, - сказал Андрей Самсонов. Он отметил, что городу и республике синагога может принести пользу и вот с какой стороны.

- Очень много приезжают израильтян. Бывает, что те, кто едет на Байкал, часто спрашивали, есть ли синагога. Байкал то с нашей стороны не хуже, чем с иркутской. И религиозные евреи, планирующие поездку, спрашивают об этом. Узнав, что синагоги нет, едут через Иркутск. В соседней Монголии есть евреи, которые там работают. Так вот они ездят (с религиозными целями. – Прим. ред.) в Иркутск. Есть евреи из Европы, из Америки, которые работают в Улан-Баторе, я встречал их в Иркутске. А Улан-Удэ то ближе, - рассказал наш собеседник о необычном аспекте.

Загадочное «предсказание» сбывается

Про снос третьего этажа - наследия советского времени - писал в соцсетях еще в прошлом году ректор ВСГУТУ Игорь Сизов, когда вуз отказывался от корпуса № 4. Заявление даже попало в СМИ.

- Корпус номер 4 (бывшая синагога на ул. Свердлова). Реставрация этого корпуса подразумевает снос надстроенного в советское время третьего этажа, ликвидацию противопожарных лестниц, внутренние работы и т. д., - писал Сизов в своем телеграм-канале. - Это неизбежно приведет к тому, что здание невозможно будет использовать как учебное. Тупик.

По словам ректора, в процессе обсуждения с Минобрнауки России было принято такое решение: министерство выделяет университету финансирование на капитальный ремонт корпуса № 25 на ул. Жердева.

- Университет при этом отказывается от корпуса № 4, - пояснял Сизов.

«Номер один» тогда даже поинтересовался в комитете госохраны - действительно при ремонте там потребуется снос третьего этажа и т. д., а также утверждены ли документы, которые официально разрешают сносить этаж?

- Сообщаем вам, что до разработки научно-проектной документации определить точный перечень ремонтных и реставрационных работ и их объем не представляется возможным. Таким образом, необходимость сноса третьего этажа здания в настоящее время не определена», - указал тогда на факты зампредседателя комитета Павел Вершинин. На просьбу пояснить, на основании чего ректор Игорь Сизов написал, что реставрация объекта подразумевает снос третьего этажа (и прочие заметные изменения), в комитете воздержались от комментариев.

Прошло время, и вдруг выясняется, что «предсказание», озвученное задолго до оформления документов на реставрацию, реализуется. Как ректор вуза смог узнать про будущую судьбу здания раньше, чем профильный орган власти Бурятии?

Когда ректор делал громкое заявление, не только отсутствовала ясность по деталям ремонта, объект еще даже не стал собственностью «Еврейской общины г. Улан-Удэ». Он двигался в собственность ортодоксальных иудеев, делая зигзаги. После ухода ВСГУТУ недвижимость передали в ведение ДОМ.РФ, чтобы продать с торгов. Однако было доказано, что при царе объект использовался религиозной организацией. В итоге его передали верующим.