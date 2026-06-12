Север Бурятии борется с огнем

За прошедшие сутки в лесном фонде обнаружено два пожара в Северо-Байкальском районе, причина - гроза. По оперативным сообщениям лесного агентства, на утро 12 июня ликвидировано два возгорания: в Прибайкальском и Хоринском районах, на общей площади 19,5 га.

Продолжаются работы по тушению трёх пожаров, на общей площади 12,5 га (Баунтовский эвенкийский и Северо-Байкальский районы). Возгорание в Северо-Байкальском локализовано на общей 1,1 га. Над ликвидацией очагов работает 50 человек - лесная охрана и сотрудники авиалесоохраны. Задействовано 7 единиц специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Напоминаем, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено.

Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах. За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение - 10 000 рублей. Горячая линия лесной охраны 20-44-44