Экономика и бизнес 12.06.2026 в 18:27

В России начали бороться со спекулянтами бензина

В Крыму аферисты в условиях дефицита топлива, продавали бензин по 300 руб. за литр
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Текст: Иван Иванов
В России начали бороться со спекулянтами бензина
Фото: Номер один

В Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 250–300 рублей за литр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. Как сообщают РИА-новости, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю выявили два факта незаконной продажи топлива местными жителями.

По информации полиции, 25-летний и 33-летний мужчины купили топливо за пределами полуострова и привезли в Севастополь для продажи по более высокой цене. Со слов задержанных, они с помощью объявлений в тематических группах телеграм-каналов находили клиентов и доставляли бензин марки АИ-95 в условленное место, где продавали автовладельцам по 250–300 рублей за литр. Предприимчивые мужчины торговали топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. Полицейские изъяли у каждого "бизнесмена" по 40 литров топлива и направили на экспертизу.

Правоохранители напомнили, что реализация топлива вне официальных АЗС и без документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей, но и для самого продавца, который может быть привлечен к административной, а иногда и к уголовной ответственности. 22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками в связи с атаками БПЛА по логистике полуострова, ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет, в связи с чем с чем на многих заправках наблюдается очереди, а топливо поступает с перебоями.

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