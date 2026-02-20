Столица Забайкалья получит новый аэропорт

Забайкальский край готовится получить современный аэропорт, который станет важным шагом в развитии региона. По словам мэра Читы Инны Щегловой, строительство нового аэровокзального комплекса стартует в 2029 году. Об этом сообщает портал ZAB.RU. Это позволит значительно увеличить пассажиропоток и улучшить качество обслуживания в столице Забайкалья.Сейчас аэропорт «Кадала» действует с 1950-х годов и уже не соответствует современным требованиям. Его пассажиропоток составляет около 300 тысяч человек в год, что в четыре раза меньше планируемого на новом комплексе. Ожидается, что к 2030 году новый аэропорт будет обслуживать до 1,2 миллиона пассажиров ежегодно.Новый терминал займет площадь около 16 тысяч квадратных метров — в три раза больше существующего. Его пропускная способность составит 2780 человек в сутки, что значительно превысит текущие 800–900 пассажиров. Проект разрабатывает красноярский институт «Красаэропроект», который имеет опыт строительства аэропортов в Якутске и Магадане. Бюджет проекта оценивается в 7,5–7,6 миллиарда рублей, финансирование будет осуществляться за счет федеральных и региональных средств.Проект нового аэропорта обсуждается с 2018 года. За это время менялись подрядчики, неоднократно корректировались сроки и бюджет. Первоначально строительство планировали завершить к 2025 году, затем сроки сдвинулись на 2027-й, а теперь старт работ намечен на 2029 год. Выбор генерального подрядчика затягивается из-за прохождения государственной экспертизы, что влияет на сроки реализации.Несмотря на постоянные переносы сроков, новый аэропорт в Чите остается необходимым проектом для региона. Главным вопросом остается реалистичность прогноза пассажиропотока в 1,2 миллиона человек в год, учитывая, что население Забайкальского края составляет менее одного миллиона человек. Тем не менее, надежда на развитие транспортной инфраструктуры и стимулирование экономического роста сохраняется.В итоге Чита получит современную воздушную гавань, которая значительно улучшит транспортные связи региона и создаст условия для привлечения туристов и инвестиций. Важно, чтобы проект был реализован в запланированные сроки и без значительных дополнительных затрат. Ведь сегодня из-за санкций и падения цен на нефть, бюджеты невозможно предсказать в принципе: ежемесячно доходы падают, а расходы растут. В результате в отдельных районах края начались задержки в выплатах учителям. В этих условиях, как говорится, не до помпезных проектов.Фото: loon.site