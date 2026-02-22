Общество 22.02.2026 в 15:58

В лесу Улан-Удэ заблудились двое подростков

Им потребовалась помощь спасателей и врачей
Текст: Карина Перова
В лесу Улан-Удэ заблудились двое подростков
Фото: комитет по ГО, ЧС и ОБ администрации Улан-Удэ

В Улан-Удэ двое подростков заплутали в лесу возле станции Дивизионная. Сообщение в городскую службу спасения поступило вечером 20 февраля.

Юноши 16 и 17 лет отправились на прогулку и заблудились. Они забрели достаточно глубоко – в место, где невозможно проехать на машине. Поэтому спасателям пришлось пробираться к ним пешком по труднопроходимой местности.

«Благодаря слаженной работе специалистов, через два с половиной часа пропавших нашли. Подросткам потребовалась помощь врачей», - рассказали в комитете по ГО, ЧС и ОБ администрации города.

