Общество 25.02.2026 в 09:10

В Бурятии скончался самый дисциплинированный водитель республики

За 65 лет вождения он ни разу не был оштрафован сотрудниками ГИБДД
Текст: Иван Иванов
Фото: «Номер один»

В возрасте 90 лет в БСМП от воспаления легких скончался Иван Антонович Мисюркеев — выдающийся водитель из Улан-Удэ с 65-летним стажем безаварийной езды. Он стал известен в СМИ тем, что за свою долгую водительскую карьеру ни разу не был оштрафован сотрудниками ГИБДД и никогда не становился виновником дорожно-транспортных происшествий.

Иван Антонович Мисюркеев родился в 1935-м году в селе Бодон Баргузинского района. Свой путь в профессии начал в 1950-х годах, служа в Порт-Артуре (на советской военно-морской базе в Китае), где получил первые водительские права и управлял американским трёхосным тягачом «Студебеккер». В 1956 году, после перевода части в Подмосковье, он получил советские водительские права и продолжил службу, в том числе возил генерала с военного аэродрома имени Фрунзе. После демобилизации вернулся в родную Бурятию, где всю жизнь посвятил автомобильным перевозкам.

За свою карьеру Иван Антонович сменил около 50 машин — от тяжёлых груженых тягачей, грузовиков и автобусов до личных автомобилей «Жигули», которые он умел не только водить, но и самостоятельно ремонтировать, будучи опытным автомехаником. В 1970-е он приобрел свои первые личные автомобили — сначала «копейку», а затем «шестерку», на которой ездил долгие годы.

Особое место в его деятельности занимала работа на Улан-Удэнском предприятии ПАП-2, где он не только водил автобусы, но и стажировал молодых шофёров, обучая их искусству безопасного и дисциплинированного вождения. Иван Антонович считал, что именно отсутствие института стажировки — одна из причин нынешнего роста аварийности на дорогах.

Водитель с большим опытом и трезвостью, Иван Мисюркеев строго следовал простым, но жизненно важным правилам: крепко держать руль двумя руками, делать регулярные перерывы в длительных рейсах, забывать об алкоголе минимум за сутки до поездок, соблюдать скоростной режим — не превышать 50–60 км/ч по городу. Особое внимание он уделял внимательному наблюдению за дорогой, контролю зеркал и аккуратным манёврам.

Иван Антонович Мисюркеев оставил после себя пример человека, для которого автомобиль был не просто средством передвижения, а огромной ответственностью и искусством, основанным на уважении к жизни и безопасности.

Коллектив «Номер один» выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Антоновича.

