В Бурятии дальнобойщик украл колеса у своей фуры

В конце января в отдел полиции по Мухоршибирскому району поступило заявление о краже от собственника грузового автомобиля. Водитель, которого он нанял для перевозки груза, оставил фуру в районе республике и украл два ее колеса.

- Предварительно установлено, что водитель фуры направлялся в соседний регион, однако транспортное средство сломалось. Доехав до Мухоршибирского района, он оставил грузовой транспорт на парковке и сообщил о поломке собственнику. Однако, не дожидаясь приезда владельца, водитель снял с тягача два колеса и за пару часов продал их проезжающим дальнобойщикам, - рассказали в полиции республики.

Когда хозяин прибыл на место для оценки поломки, на месте не было ни водителя, ни колес. Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее не судимый мужчина, проживающий в Забайкальском крае. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы, - добавили в МВД республики.

