Чиновника реабилитировали не посмертно

Центральный районный суд Читы принял решение, которое можно назвать поистине уникальным. Бывшему начальнику отдела управления строительства объектов промышленно-гражданского строительства Службы единого заказчика Забайкальского края (СЕЗ) Александру Олейникову удалось добиться полной реабилитации. Об этом сообщает портал «Чита.ру».Это означает, что государство признало его невиновным в предъявленных обвинениях и обязало компенсировать понесенные им затраты на адвоката. Суд обязал Минфин РФ вернуть Олейникову 350 тысяч рублей, которые он потратил на юридическую помощь по уголовному делу.История началась с контракта, заключенного между СЕЗ и ООО «Торговый дом Байкальские ЖБИ» в августе 2021 года. Речь шла о строительстве двух 24-квартирных домов для детей-сирот в Красном Чикое. Общая стоимость проекта превысила 160 миллионов рублей, а срок сдачи был установлен до конца 2023 года. Однако строительство столкнулось с задержками и завершилось зимой, при этом часть работ, включая озеленение, предусмотренное контрактом, выполнена не была.По версии следствия, Александр Олейников, несмотря на указанные недочеты, 2 ноября 2023 года все же принял объекты у подрядчика и подписал документы, которые, по мнению следствия, содержали заведомо ложные сведения о полном выполнении всех работ, включая озеленение. За эту часть работ подрядчику было выплачено 585 тысяч рублей.Обвинения против Олейникова включали превышение должностных полномочий и служебный подлог. Однако, в ходе судебного разбирательства, дело приняло неожиданный оборот. В феврале 2025 года дело поступило в суд. В августе того же года был оглашен приговор. Олейников был оправдан по статье о превышении должностных полномочий и получил право на реабилитацию. По статье о служебном подлоге суд переквалифицировал часть обвинений, признал его виновным, но назначил лишь штраф в размере 60 тысяч рублей.Таким образом, окончательное решение суда поставило точку в этом деле, признав Александра Олейникова невиновным по одному из ключевых пунктов обвинения и обязав государство компенсировать ему судебные издержки. Это событие стало неслыханным прецедентом, ведь процент оправдательных приговоров в современной России стремится к нулю поскольку принято правило,что правоохранительные органы никогда и нигде не ошибаются. Что конечно же, далеко не так.