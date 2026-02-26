Общество 26.02.2026 в 13:08

Чиновника реабилитировали не посмертно

Уникальный случай оправдательного приговора по коррупционному делу случился в Чите
A- A+
Текст: Иван Иванов
Чиновника реабилитировали не посмертно
Центральный районный суд Читы принял решение, которое можно назвать поистине уникальным. Бывшему начальнику отдела управления строительства объектов промышленно-гражданского строительства Службы единого заказчика Забайкальского края (СЕЗ) Александру Олейникову удалось добиться полной реабилитации. Об этом сообщает портал «Чита.ру».

Это означает, что государство признало его невиновным в предъявленных обвинениях и обязало компенсировать понесенные им затраты на адвоката. Суд обязал Минфин РФ вернуть Олейникову 350 тысяч рублей, которые он потратил на юридическую помощь по уголовному делу.

История началась с контракта, заключенного между СЕЗ и ООО «Торговый дом Байкальские ЖБИ» в августе 2021 года. Речь шла о строительстве двух 24-квартирных домов для детей-сирот в Красном Чикое. Общая стоимость проекта превысила 160 миллионов рублей, а срок сдачи был установлен до конца 2023 года. Однако строительство столкнулось с задержками и завершилось зимой, при этом часть работ, включая озеленение, предусмотренное контрактом, выполнена не была.

По версии следствия, Александр Олейников, несмотря на указанные недочеты, 2 ноября 2023 года все же принял объекты у подрядчика и подписал документы, которые, по мнению следствия, содержали заведомо ложные сведения о полном выполнении всех работ, включая озеленение. За эту часть работ подрядчику было выплачено 585 тысяч рублей.

Обвинения против Олейникова включали превышение должностных полномочий и служебный подлог. Однако, в ходе судебного разбирательства, дело приняло неожиданный оборот. В феврале 2025 года дело поступило в суд. В августе того же года был оглашен приговор. Олейников был оправдан по статье о превышении должностных полномочий и получил право на реабилитацию. По статье о служебном подлоге суд переквалифицировал часть обвинений, признал его виновным, но назначил лишь штраф в размере 60 тысяч рублей.

Таким образом, окончательное решение суда поставило точку в этом деле, признав Александра Олейникова невиновным по одному из ключевых пунктов обвинения и обязав государство компенсировать ему судебные издержки. Это событие стало неслыханным прецедентом, ведь процент оправдательных приговоров в современной России стремится к нулю поскольку принято правило,что правоохранительные органы никогда и нигде не ошибаются. Что конечно же, далеко не так.

Фото: loon.site

Все новости

В Бурятии скончался обвиненный в мошенничестве чиновник
26.02.2026 в 14:10
В Бурятии определили систему выборов депутатов муниципальных округов
26.02.2026 в 14:03
Тела утонувших на Байкале китайских туристов переданы родственникам
26.02.2026 в 13:58
Чиновника реабилитировали не посмертно
26.02.2026 в 13:08
Депутаты Хурала Бурятии утвердили нового министра и зампреда правительства
26.02.2026 в 12:49
Хурал Бурятии сохранил пониженную налоговую ставку по УСНО
26.02.2026 в 12:18
В Улан-Удэ пункт выдачи заказов обокрала своя же работница
26.02.2026 в 12:18
«Выходите отсюда»
26.02.2026 в 11:37
В столице Бурятии одно за другим закрываются отделения «Почты России»
26.02.2026 в 11:28
В Бурятии назначили и.о. главного режиссера оперного театра
26.02.2026 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Тела утонувших на Байкале китайских туристов переданы родственникам
Организатор поездки арестован
26.02.2026 в 13:58
В Улан-Удэ пункт выдачи заказов обокрала своя же работница
Приглянувшиеся вещи девушка вынесла в двух пакетах
26.02.2026 в 12:18
«Выходите отсюда»
В Новосибирске водитель маршрутки высадил женщину с больной дочерью из-за неоплаченного проезда
26.02.2026 в 11:37
В столице Бурятии одно за другим закрываются отделения «Почты России»
На эту острую для горожан проблему обратил внимание руководства республики, города и парламентариев депутат Народного Хурала Вадим Бредний
26.02.2026 в 11:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru