Дома с печным отоплением в Братске переведут на газ

В 2026 году город Братск продолжит масштабную трансформацию системы отопления, планируя перевести 533 дома с печного отопления на газ. Эта инициатива является частью национального проекта «Экологическое благополучие» и его федерального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение экологической обстановки в промышленных центрах, - сообщает Irk.ru.Работы финансируются из федерального, областного и местного бюджетов, причем на текущий год предусмотрено выделение более 224 миллионов рублей, значительная часть которых — 209,2 миллиона рублей — средства федеральной казны. Для жителей переход на газовое отопление означает бесплатную установку необходимого специального оборудования в домах. Администрация города уже активно занимается поиском подрядчиков для газификации первых ста домохозяйств.Параллельно с этим, специалисты завершили разработку проектно-сметной документации для строительства ключевого объекта — газопровода с переходом через реку Ангару, который позволит газифицировать дома, расположенные на левом берегу Братска. Проект уже направлен на государственную экспертизу. Эти шаги стали результатом рабочей встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с генеральным директором ООО «Газпром газораспределение Сибирь» Евгением Григоренко.В ходе встречи стороны детально обсудили текущую деятельность компании в регионе и ход реализации долгосрочной программы развития газоснабжения Иркутской области на период 2026–2030 годов, подписанной ранее губернатором и председателем правления ПАО «Газпром».Игорь Кобзев особо подчеркнул важность партнерских отношений и обозначил газификацию области как ключевую стратегическую задачу, выразив уверенность в успешном развитии газоснабжения не только в Братске, но и в других территориях, входящих в федеральную программу «Чистый воздух».Кроме того, ведется подготовка 20 теплоисточников к переводу на газ в четырех районах области, семь котельных уже готовы к приему голубого топлива, а по остальным уточняются технические решения. Губернатор также отметил, что помимо улучшения экологии и бытовых условий, газификация открывает перспективы для развития газоперерабатывающей промышленности в регионе.На сегодняшний день на правом берегу Братска уже газифицировано 1272 домовладения. До конца 2026 года в рамках проекта «Чистый воздух» планируется подключить к газу еще 528 домов, а также обеспечить газом 43 предприятия. В то же время, в Усть-Куте завершено проектирование газопровода, который охватит около пяти тысяч домохозяйств.Фото: «Номер один»