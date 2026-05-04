Борец из Бурятии завоевал «серебро» первенства России

В Грозном состоялось первенство России по вольной борьбе среди спортсменов до 24 лет. Турнир собрал сильнейших борцов страны.

Так, Тамир Ешинимаев принес Бурятии серебряную медаль в весовой категории до 74 кг. В финальной схватке он уступил Магомеду Байтукаеву из Чечни со счетом 5:6.

Также бурятские спортсмены боролись за бронзовые медали, однако их соперники оказались сильнее. Бато Сультимов проиграл Магомедарулу Гаджиеву из Ставропольского края со счетом 8:10 (до 61 кг). Аюра Жигзымaева одолел Гаджимурад Гаджибатыров из Дагестана (до 92 кг) – их встреча закончилась со счетом 0:11.

