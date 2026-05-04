Три теплицы и почти 400 тысяч молодых сосен

Воспроизводство лесных насаждений в республике осуществляется согласно федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».





- Мы каждый день поливаем будущий лес, тщательно ухаживаем. Используем специальные удобрения и составы от вредителей, чтобы ничего не помешало росту сосен. Весь посадочный материал – наш, собранный в республике с разных районов, это важно для хорошей всхожести семян. В трёх теплицах растёт 280 000 сеянцев, посадка этих малышей в открытый грунт планируется уже ближайшей осенью, - рассказал Евгений Алексеев, начальник отдела лесовосстановления АУ РБ «Лесресурс».





Автономное учреждение «Лесресурс» завершает посевную кампанию 2026 года при участии студентов БГСХА.Республиканским агентством лесного хозяйства налажен полный цикл по лесовосстановлению – от сбора семян до посадки сеянцев в лесу.Ежегодно лесники занимаются сбором сосновой шишки, её обработкой, посевом полученных семян и посадкой подросшего молодняка. Для выращивания сосны с закрытой корневой системой используют тысячелетний торф.Сеянцы с закрытой корневой системы имеют более высокую приживаемость, но и требуют более тщательного ухода.Золото лесников добывают с помощью шишкосушильного комплекса, который в будущем году отпразднует своё шестидесятилетие.С 1967 года переработано 2 320 тонн сосновой шишки. Ежегодно из 40 тонн получают 400 кг семян. На сегодняшний день запас семян сосны обыкновенной, который составляет 613 кг.