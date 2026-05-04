В Улан-Удэ состоится «рыбный» турнир по самбо

На турнире «Кубок пяти морей» на призы Росрыболовства сразятся юные спортсмены из шести регионов – Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Новосибирской области, Красноярского и Хабаровского краев. Главный судья прибудет из Хабаровска.

Соревноваться предстоит школьникам 12-14 лет (юношам и девушкам) в десяти весовых категориях. Уже зарегистрировались порядка 250 юных спортсменов.

Бурятия выставит команду из 150 самбистов. Победители турнира поедут на первенство России. «Кубок пяти морей» проходит в Улан-Удэ второй раз.

Схватки можно будет посмотреть 6 мая с 10 часов утра в ФСК. Вход свободный.

