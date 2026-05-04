Общество 04.05.2026 в 12:37

В Улан-Удэ срочно требуются модели – мужчины и женщины

Им предстоит выступить на Международном форуме креативных индустрий
Текст: Петр Санжиев
Фото: нейросеть

С 21 по 23 мая в столице республики пройдут модные показы. Можно будет увидеть локальные бренды, работы дизайнеров, модельеров регионов Дальнего Востока и Арктики.

Но для показов требуются модели. В связи с этим объявлен открытый кастинг. Для проведения отбора организаторы приглашают как профессиональных манекенщиков, так и новичков. Те, кто пройдет отбор, представят современную, а также аутентичную одежду восточных и северных регионов страны.

К потенциальным моделям есть требования. Возраст от 14 лет. Мужчины – рост от 180 сантиметров, размер одежды 44-52. Женщины – рост от 165 сантиметров, размер одежды 40-48.

Кастинг пройдет в ТРЦ «Galaxy» 10 мая в 13:00. Телефон для справок +7(902)533-03-75.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
