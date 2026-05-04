Общество 04.05.2026 в 11:37

В Улан-Удэ вновь состоятся выездные дворовые концерты в честь участников Великой Отечественной

Их дадут «фронтовые бригады» из артистов
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ вновь состоятся выездные дворовые концерты в честь участников Великой Отечественной
Девять концертов с фронтовыми песнями для непосредственных участников Великой Отечественной войны дадут во дворах под открытым небом муниципальные артисты. Но, разумеется, посмотреть выступления смогут и все другие желающие.

В Советском районе концерт пройдет во дворе дома одного ветерана на улице Борсоева. Учитывая состояние здоровья участника войны, на его телевизор будет организована трансляция. Еще один концерт запланирован во дворе в Железнодорожном районе и семь - в Октябрьском районе.

Концерты являются частью многочисленных мероприятий, которые начались в Улан-Удэ уже давно. Среди них "уроки мужества", возложения цветов к памятникам, установленным в честь победы советского народа над фашистской Германией, бюстам Героев Советского Союза из Бурятии, акции "Солдатская каша" и многое другое. Очень широко привлечено к праздничным акциям подрастающее поколение.

Фото: мэрия города










Теги
ветераны

Все новости

В Улан-Удэ состоится «рыбный» турнир по самбо
04.05.2026 в 12:24
Борец из Бурятии завоевал «серебро» первенства России
04.05.2026 в 12:16
В Бурятии муж во сне назвал жену чужим именем и получил три ножевых ранения
04.05.2026 в 12:00
В пригороде Улан-Удэ грохнулся столб
04.05.2026 в 11:55
В Улан-Удэ с 12 мая начнут отключать отопление
04.05.2026 в 11:43
В Улан-Удэ вновь состоятся выездные дворовые концерты в честь участников Великой Отечественной
04.05.2026 в 11:37
В Бурятии стало больше таксистов
04.05.2026 в 11:25
В Улан-Удэ запустили автобусы по дачным направлениям
04.05.2026 в 11:23
Цены на шоколад начали снижаться
04.05.2026 в 11:17
Желание подбросить по дороге человека обернулось гибелью водителя
04.05.2026 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Улан-Удэ с 12 мая начнут отключать отопление
В мэрии сообщили о завершении сезона
04.05.2026 в 11:43
В Бурятии стало больше таксистов
С начала года выдали более 200 разрешений на перевозку
04.05.2026 в 11:25
В Улан-Удэ запустили автобусы по дачным направлениям
Маршрутов, по традиции, 14
04.05.2026 в 11:23
Цены на шоколад начали снижаться
Мировые цены на какао риска упали и производители начали завлекать розничной сети подешевевшими ценниками
04.05.2026 в 11:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru