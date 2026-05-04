В Улан-Удэ вновь состоятся выездные дворовые концерты в честь участников Великой Отечественной

Девять концертов с фронтовыми песнями для непосредственных участников Великой Отечественной войны дадут во дворах под открытым небом муниципальные артисты. Но, разумеется, посмотреть выступления смогут и все другие желающие.В Советском районе концерт пройдет во дворе дома одного ветерана на улице Борсоева. Учитывая состояние здоровья участника войны, на его телевизор будет организована трансляция. Еще один концерт запланирован во дворе в Железнодорожном районе и семь - в Октябрьском районе.Концерты являются частью многочисленных мероприятий, которые начались в Улан-Удэ уже давно. Среди них "уроки мужества", возложения цветов к памятникам, установленным в честь победы советского народа над фашистской Германией, бюстам Героев Советского Союза из Бурятии, акции "Солдатская каша" и многое другое. Очень широко привлечено к праздничным акциям подрастающее поколение.Фото: мэрия города