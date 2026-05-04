Общество 04.05.2026 в 11:37
В Улан-Удэ вновь состоятся выездные дворовые концерты в честь участников Великой Отечественной
Их дадут «фронтовые бригады» из артистов
Текст: Петр Санжиев
Девять концертов с фронтовыми песнями для непосредственных участников Великой Отечественной войны дадут во дворах под открытым небом муниципальные артисты. Но, разумеется, посмотреть выступления смогут и все другие желающие.
В Советском районе концерт пройдет во дворе дома одного ветерана на улице Борсоева. Учитывая состояние здоровья участника войны, на его телевизор будет организована трансляция. Еще один концерт запланирован во дворе в Железнодорожном районе и семь - в Октябрьском районе.
Концерты являются частью многочисленных мероприятий, которые начались в Улан-Удэ уже давно. Среди них "уроки мужества", возложения цветов к памятникам, установленным в честь победы советского народа над фашистской Германией, бюстам Героев Советского Союза из Бурятии, акции "Солдатская каша" и многое другое. Очень широко привлечено к праздничным акциям подрастающее поколение.
Фото: мэрия города
В Советском районе концерт пройдет во дворе дома одного ветерана на улице Борсоева. Учитывая состояние здоровья участника войны, на его телевизор будет организована трансляция. Еще один концерт запланирован во дворе в Железнодорожном районе и семь - в Октябрьском районе.
Концерты являются частью многочисленных мероприятий, которые начались в Улан-Удэ уже давно. Среди них "уроки мужества", возложения цветов к памятникам, установленным в честь победы советского народа над фашистской Германией, бюстам Героев Советского Союза из Бурятии, акции "Солдатская каша" и многое другое. Очень широко привлечено к праздничным акциям подрастающее поколение.
Фото: мэрия города
Тегиветераны