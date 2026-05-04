В Улан-Удэ с 12 мая начнут отключать отопление

Отопительный сезон в столице Бурятии завершится с 12 мая. С восьми часов утра начнется плановое отключение горячей воды и тепла. В комитете городского хозяйства напомнили, что такие мероприятия проводятся ежегодно после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха составляет более 8 градусов.

После завершения отопительного сезона начнутся традиционные гидравлические испытания тепловых сетей и ремонт оборудования. В связи с этим в разных районах города будут кратковременно отключать горячую воду.

Подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений: