В Баунтовском районе Бурятии некому принимать роды. В ЦРБ, отвечая на вопросы жителей, признались, что сейчас нет желающих работать в их отдаленном крае. При этом местный роддом закрывать не планируют. А вакансия врача-акушера-гинеколога открыта – ведется поиск специалиста.

Пока всех рожениц (особенно со средним и высоким риском) будут направлять в Республиканский перинатальный центр (РПЦ) в Улан-Удэ. Подчеркивается, что это действующая маршрутизация, утвержденная минздравом.

Прием беременных будет вести акушерка, наделенная функцией врача.

«Ранее гинеколог приезжала по договору, отработала три недели. Она планирует приехать летом, возможно, на постоянной основе», - прокомментировали в центральной районной больнице.