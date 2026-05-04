Общество 04.05.2026 в 13:21

В Баунтовском районе Бурятии некому принимать роды

В ЦРБ пока не могут найти акушерку
A- A+
Текст: Карина Перова
В Баунтовском районе Бурятии некому принимать роды
Фото: архив «Номер один»

В Баунтовском районе Бурятии некому принимать роды. В ЦРБ, отвечая на вопросы жителей, признались, что сейчас нет желающих работать в их отдаленном крае. При этом местный роддом закрывать не планируют. А вакансия врача-акушера-гинеколога открыта – ведется поиск специалиста.

Пока всех рожениц (особенно со средним и высоким риском) будут направлять в Республиканский перинатальный центр (РПЦ) в Улан-Удэ. Подчеркивается, что это действующая маршрутизация, утвержденная минздравом.

Прием беременных будет вести акушерка, наделенная функцией врача.

«Ранее гинеколог приезжала по договору, отработала три недели. Она планирует приехать летом, возможно, на постоянной основе», - прокомментировали в центральной районной больнице.

Теги
акушер дефицит кадров

Все новости

В Баунтовском районе Бурятии некому принимать роды
04.05.2026 в 13:21
Больше 100 медиков в этом году отправятся работать в районы Бурятии
04.05.2026 в 13:00
Три теплицы и почти 400 тысяч молодых сосен
04.05.2026 в 12:42
В Улан-Удэ срочно требуются модели – мужчины и женщины
04.05.2026 в 12:37
В Улан-Удэ состоится «рыбный» турнир по самбо
04.05.2026 в 12:24
Борец из Бурятии завоевал «серебро» первенства России
04.05.2026 в 12:16
В Бурятии муж во сне назвал жену чужим именем и получил три ножевых ранения
04.05.2026 в 12:00
В пригороде Улан-Удэ грохнулся столб
04.05.2026 в 11:55
В Улан-Удэ с 12 мая начнут отключать отопление
04.05.2026 в 11:43
В Улан-Удэ вновь состоятся выездные дворовые концерты в честь участников Великой Отечественной
04.05.2026 в 11:37
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Улан-удэнка ради кражи телефона выдала себя за жену холостяка
Присвоенный телефон она выменяла на алкоголь
04.05.2026 в 13:53
Больше 100 медиков в этом году отправятся работать в районы Бурятии
Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в республике решают проблему нехватки кадров
04.05.2026 в 13:00
Три теплицы и почти 400 тысяч молодых сосен
У лесников Бурятии свой урожай
04.05.2026 в 12:42
В Улан-Удэ срочно требуются модели – мужчины и женщины
Им предстоит выступить на Международном форуме креативных индустрий
04.05.2026 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru