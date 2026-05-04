Общество 04.05.2026 в 13:00

Больше 100 медиков в этом году отправятся работать в районы Бурятии

Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в республике решают проблему нехватки кадров
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Больше 100 медиков в этом году отправятся работать в районы Бурятии
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
В этом году районные больницы пополнятся 108 врачами и фельдшерами. С 2012 года благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районы Бурятии привлекли 1585 медработников. Инициативу по привлечению кадров в малые населенные пункты активно поддерживает «Единая Россия».

Тему доступности медицины подняли на окружном форуме партии «Есть результат», который прошёл в Санкт-Петербурге. Там обсудили итоги реализации Народной программы за 5 лет и наметили новые направления для развития по ключевым направлениям.

«Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов», — отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Также на форуме предложили комплекс мер, направленных на развитие демографии, например внедрение принципа «единого окна» для многодетных на «Госуслугах», создание комнат матери и ребёнка и групп присмотра в вузах.

Предложить свою идею в Народную программу можно на сайте.

Все новости

В Баунтовском районе Бурятии некому принимать роды
04.05.2026 в 13:21
Больше 100 медиков в этом году отправятся работать в районы Бурятии
04.05.2026 в 13:00
Три теплицы и почти 400 тысяч молодых сосен
04.05.2026 в 12:42
В Улан-Удэ срочно требуются модели – мужчины и женщины
04.05.2026 в 12:37
В Улан-Удэ состоится «рыбный» турнир по самбо
04.05.2026 в 12:24
Борец из Бурятии завоевал «серебро» первенства России
04.05.2026 в 12:16
В Бурятии муж во сне назвал жену чужим именем и получил три ножевых ранения
04.05.2026 в 12:00
В пригороде Улан-Удэ грохнулся столб
04.05.2026 в 11:55
В Улан-Удэ с 12 мая начнут отключать отопление
04.05.2026 в 11:43
В Улан-Удэ вновь состоятся выездные дворовые концерты в честь участников Великой Отечественной
04.05.2026 в 11:37
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Улан-удэнка ради кражи телефона выдала себя за жену холостяка
Присвоенный телефон она выменяла на алкоголь
04.05.2026 в 13:53
В Баунтовском районе Бурятии некому принимать роды
В ЦРБ пока не могут найти акушерку
04.05.2026 в 13:21
Три теплицы и почти 400 тысяч молодых сосен
У лесников Бурятии свой урожай
04.05.2026 в 12:42
В Улан-Удэ срочно требуются модели – мужчины и женщины
Им предстоит выступить на Международном форуме креативных индустрий
04.05.2026 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru