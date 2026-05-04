Общество 04.05.2026 в 13:00
Больше 100 медиков в этом году отправятся работать в районы Бурятии
Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в республике решают проблему нехватки кадров
В этом году районные больницы пополнятся 108 врачами и фельдшерами. С 2012 года благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районы Бурятии привлекли 1585 медработников. Инициативу по привлечению кадров в малые населенные пункты активно поддерживает «Единая Россия».
Тему доступности медицины подняли на окружном форуме партии «Есть результат», который прошёл в Санкт-Петербурге. Там обсудили итоги реализации Народной программы за 5 лет и наметили новые направления для развития по ключевым направлениям.
«Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов», — отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Также на форуме предложили комплекс мер, направленных на развитие демографии, например внедрение принципа «единого окна» для многодетных на «Госуслугах», создание комнат матери и ребёнка и групп присмотра в вузах.
Предложить свою идею в Народную программу можно на сайте.
Тему доступности медицины подняли на окружном форуме партии «Есть результат», который прошёл в Санкт-Петербурге. Там обсудили итоги реализации Народной программы за 5 лет и наметили новые направления для развития по ключевым направлениям.
«Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов», — отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Также на форуме предложили комплекс мер, направленных на развитие демографии, например внедрение принципа «единого окна» для многодетных на «Госуслугах», создание комнат матери и ребёнка и групп присмотра в вузах.
Предложить свою идею в Народную программу можно на сайте.