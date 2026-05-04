Происшествия 04.05.2026 в 12:00

В Бурятии муж во сне назвал жену чужим именем и получил три ножевых ранения

Супруг просил не отправлять её в колонию, но Верховный суд распорядился иначе
Текст: Станислав Сергеев
На животноводческой стоянке в Джидинском районе женщина схватилась за нож из-за ревности и обиды. Муж после очередной пьянки начал оскорблять её нецензурно, выгонять из дома, а во сне назвал её другим женским именем. Разозлившись, она подошла к нему со спины и нанесла три удара ножом - в живот, в бок и в спину. Один из ударов оказался проникающим и повредил лёгкое, это расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Сама женщина потом рассказывала, что помнит только первый удар. Остальное - будто в забытьи. Но сразу после случившегося она не растерялась: сама перевязала мужа простынёй, вызвала соседа и скорую, помогла доставить его в больницу.


На суде она вину признала частично. Настаивала: убивать не хотела, просто не сдержалась. Её защитник просил переквалифицировать дело на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - мол, удары были не смертельными, сама же потом помогала, раскаялась. Адвокат также указывал на аморальное поведение потерпевшего, который в пьяном виде унижал жену и выгонял из дома на мороз.


Сам потерпевший тоже просил суд не сажать жену. Он признал, что в алкогольном опьянении становится злым и не может контролировать своё поведение. Сказал, что чувствует стыд за свои поступки, и отметил, что жена сама сделала всё, чтобы ему скорее помогли медики.


Однако районный суд, а затем и Верховный суд Бурятии, куда подали апелляции защита и потерпевший, посчитали иначе. Три удара ножом в жизненно важные органы - живот и спину - говорят о прямом умысле на убийство. А то, что женщина потом помогала и раскаялась, на квалификацию уже не влияет. Суд учёл поведение мужа как смягчающее обстоятельство, но это не изменило приговора: 6,5 лет колонии общего режима. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.


Фото: «Номер один»

