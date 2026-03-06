В Иркутске против «выживальщика» завели уголовное дело

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который удивил не только жителей города, но и правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Мужчина, известный своей страстью к инженерным экспериментам и хобби по созданию необычных сооружений, выкопал себе в Иркутске подземный бункер, предназначенный для выживания в случае глобальной катастрофы. Изначально оперативники получили информацию о предполагаемой нарколаборатории на его участке. Однако, при осмотре дома они обнаружили лестницу, ведущую в тщательно оборудованный подземный бункер.Подвал был выполнен с высокими требованиями к сохранности и автономии: стены укреплены бетоном и изоляционными материалами, установлены системы подачи воды и воздуха, а также камеры для дистанционного наблюдения. Внутри бункера находились запасы продуктов и напитков, что говорит о серьезных намерениях владельца. Кроме того, там обнаружили оружие и боеприпасы: два предмета, схожих по конструкции с пистолетами, гильзы, ножи, томагавк, силиконовые маски и наручники. Экспертиза подтвердила, что оружие исправно и пригодно для стрельбы.Мужчина рассказал, что его увлечение связано с инженерным творчеством. Он создал бункер специально для того, чтобы в условиях возможных глобальных катастроф обеспечить свою безопасность и выживание. Этим он объяснил наличие укрепленных стен и автономных систем жизнеобеспечения. В ходе расследования выяснилось, что подобные сооружения — не редкость среди тех, кто боится будущих событий и предпочитает быть готовым к любым сценариям.Полиция квалифицировала действия мужчины как создание и хранение оружия, а также незаконное оборудование подземных сооружений. В результате уголовное дело было передано в суд. Сейчас мужчина находится под следствием, а материалы дела уже переданы в Куйбышевский районный суд Иркутска с обвинительным заключением.Фото: МВД России