Жительниц Улан-Удэ поджидал «цветочный патруль»

В Улан-Удэ на одной из магистральных улиц женщин-водителей и пассажиров радовал «цветочный патруль». Вместо привычной проверки документов горожанок ждали тюльпаны и подарки.

В акции в преддверии 8 Марта поучаствовал начальник региональной Госавтоинспекции, полковник полиции Леонид Минаев. Он лично поздравлял дам с наступающим праздником. Вместе с цветами, воздушными шарами и открытками полицейские дарили женщинам главное пожелание – безопасных дорог и отличного настроения.

«Особенно приятно было видеть искреннее изумление и радость на лицах участниц дорожного движения, когда вместо требования документов они получали поздравления от руководителя Госавтоинспекции. По словам автоледи, неожиданная встреча стала для них зарядом позитивных эмоций на весь день», - рассказали организаторы акции.



