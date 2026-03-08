Общество 08.03.2026 в 08:00

В Бурятии оплату коммунальных услуг перенесли на середину месяца

Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии оплату коммунальных услуг перенесли на середину месяца
Фото: архив «Номер один»
С 1 марта 2026 года на территории нашей республике вступило в силу законодательное изменение, сдвигающее крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15 число каждого месяца. Как отмечают эксперты, это решение в первую очередь выгодно дисциплинированным плательщикам: теперь у них появилось больше времени, чтобы грамотно распределить семейный бюджет и избежать лишних пеней.

Выгодный перенос

Впрочем, полноценно воспользоваться новыми правилами люди смогут лишь с апреля. Все дело в формулировке закона. Оплата производится «до 15 числа месяца, следующего за истекшим», что означает применение новых сроков к платежам за уже прошедший месяц. Следовательно, счета за февраль, выставленные в начале марта, по-прежнему подлежат погашению до 10 марта включительно. Квитанции же за март можно будет оплатить по новым правилам - до 15 апреля.

Вероятно, решение о переносе сроков оплаты ЖКХ продиктовано не столько заботой о покое граждан, сколько вполне конкретными экономическими реалиями. 2026 год, судя по прогнозам, войдет в фазу затяжного кризиса, и задержки заработных плат, увы, могут стать не исключением, а правилом. Чтобы в этой напряженной ситуации люди не попадали на пени, законодатели и сдвинули крайнюю дату - дали лишних пять дней как подушку.

Иначе объяснить такую редкостную поблажку действительно трудно. На фоне бесконечных запретов, ограничений и ужесточений, которыми в последние годы славится законотворческая деятельность, этот шаг выглядит почти аномалией. Случай, когда о человеке вспомнили не затем, чтобы что-то запретить, а чтобы дать передышку. Пусть небольшую. Пусть всего на пять дней. Но сам факт обнадеживает.

Энергетики подождут

Впрочем, для тех, кто привык считать деньги, пять лишних дней не просто отсрочка, а вполне реальный инструмент экономии. Особенно в условиях, когда коммунальные тарифы растут быстрее пенсий. Улан-удэнский пенсионер Сергей Николаев, к примеру, рассуждает так: зачем отдавать ресурсникам раньше срока, если деньги эти несколько дней могут поработать на меня?

Он давно пользуется накопительным счетом с ежедневным начислением процентов (15% годовых, но некоторые банки предлагали до 17%). По его словам, даже небольшая сумма, такая как 10 тыс. рублей, пролежавшая на депозите две недели, способна принести небольшой доход, пусть и чисто символический - около 60 рублей. На буханку хлеба хватит. Но дело, объясняет пенсионер, вовсе не в сумме.

- Вопрос больше в принципе, не хочу, чтобы мои деньги доставались им раньше, чтобы они их крутили у себя, - улыбается Сергей.

60 рублей, конечно, погоды не сделают. Но ощущение, что ты сам распоряжаешься своими кровными, а не отдаешь их в чужие руки за две недели до дедлайна, дорогого стоит. Особенно когда на счету каждый рубль.

Оплата потом

Кстати, о принципе. В Улан-Удэ есть те, кто не просто следует этому правилу, но и активно пропагандирует его среди земляков. Общественник Алексей Карнаухов, специализирующийся как раз на защите прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг, уже не первый год призывает людей не спешить отдавать коммунальщикам раньше времени. И новые сроки оплаты, по его мнению, - отличный повод пересмотреть привычки.

Карнаухов признается, что его до сих пор удивляет, как многие пенсионеры - люди, казалось бы, экономные и расчетливые, по старинке бегут оплачивать квитанции в первых числах месяца. Теряя при этом пусть небольшие, но реальные деньги, которые могли бы поработать на них, а не на ресурсников.

Он проводит параллель с другой сферой, где люди уже давно научились считать: со штрафами. Сегодня многие сознательно тянут с их оплатой до последнего, пользуясь законной отсрочкой, если это экономически выгодно. Почему бы ту же логику не применить к коммуналке, задается вопросом Карнаухов. Тем более что государство теперь официально дало на это целых пять дополнительных дней.

Так что с марта у жителей нашей республики появился не просто новый срок в календаре, а лишний повод вспомнить старую истину: копейка рубль бережет. Особенно если эта копейка - твоя и лежит она на твоем счету, а не в кармане у Энергосбыта.

Не платите авансом

Кроме того, общественники настаивают на искоренении старой привычки оплачивать услуги авансом, напоминая о печальном опыте прошлого, когда компании-поставщики банкротились, а средства граждан, уплаченные заранее, уходили за границу. Так произошло, например, с фирмой-банкротом «Бурятэнергосбыт», акционеры которой вывели деньги потребителей на Кипр. Естественно, никто переплату за свет потом не засчитал при появлении нового сборщика платежей за электроэнергию.

То же самое произошло и с компанией «Байкальские коммунальные системы» (БКС) - оператором водоснабжения в Улан-Удэ до 2015 года, когда она обанкротилась. 

- Людям, которые авансом перечисляли деньги за воду и канализацию, эти деньги потом не зачли, поскольку компания обанкротилась и всем долги «простила». Да, можно было подавать в суд, но без всяких шансов, поскольку деньги было уже не вернуть, а новая компания - МУП «Водоканал» - начала с чистого листа. Поэтому ни в коем случае не перечисляйте деньги ресурсоснабжающим и управляющим организациям вперед, авансом, - убеждена эксперт в области теплоснабжения Улан-Удэ Марина Елизова.

При этом она напоминает, что пострадавшими после банкротства таких компаний в городе стали в основном пенсионеры.

- У них, видимо, с менталитетом своеобразным связана такая странная методика оплаты. Когда они получают пенсию, примерно пятого-восьмого числа каждого месяца, тут же все бегут в ЕРЦ платить за квартплату, причем вперед, не за прошлый месяц, а за текущий. Хотя эти деньги могли бы полежать на краткосрочном накопительном счете даже не две недели, а целый месяц и принести им хоть какой-то, но доход, - добавила Елизова.

Поэтому оплата по факту потребления, а не впрок является наилучшей и безопасной стратегией для защиты собственных интересов. Как знать, не повторилась бы ситуация в сегодняшней ухудшающейся экономике как с «Бурятэнергосбытом» и БКС.

Санкции за задержку

Важно отметить, что возможность перенести сроки оплаты на более поздний срок требует от людей тщательной дисциплины и контроля за своими расходами, поэтому не ко всем это можно применить. Ведь законодатели предусмотрели пени за просрочку. Размер пени будет зависеть от срока задержки платежа.

В 2026 году при расчете пени за долги по ЖКХ для граждан используется фиксированная ставка рефинансирования Центрального банка России - 9,5%, установленная правительством РФ на февраль 2022 года и действующая до сих пор. Пеня начисляется с 31 дня просрочки и до момента полной оплаты долга. Размер пени за один день равен одной трехсотой части ставки рефинансирования, то есть 0,0316667%.

Если долг составляет 10 тыс. рублей и просрочка длится 60 дней, то пеня за первые 30 дней не начисляется. С 31 дня и до 60-го уже идет начисление.

Для примера: при просрочке в 30 дней пеня составит 95 рублей. При нахождении же в течение 60 дней средств на депозите под 15% доход составит 115 рублей. Как говорится, то на то и выходит.

Однако надо понимать, что если не платить за коммунальные услуги своевременно, образуется задолженность, которая может расти из-за штрафных санкций. Пусть и не слишком больших. Но это психологически очень затратно, поскольку дополнительное финансовое бремя усложняет решение ситуации в будущем. Кроме того, неплатежи могут привести к отключениям ряда услуг и в целом создают риск возникновения аварийных ситуаций в ЖКХ. Поэтому лучше оплатить все вовремя, чтобы избежать лишних затрат и проблем.
