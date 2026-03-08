В Бурятии оплату коммунальных услуг перенесли на середину месяца

С 1 марта 2026 года на территории нашей республике вступило в силу законодательное изменение, сдвигающее крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15 число каждого месяца. Как отмечают эксперты, это решение в первую очередь выгодно дисциплинированным плательщикам: теперь у них появилось больше времени, чтобы грамотно распределить семейный бюджет и избежать лишних пеней.Впрочем, полноценно воспользоваться новыми правилами люди смогут лишь с апреля. Все дело в формулировке закона. Оплата производится «до 15 числа месяца, следующего за истекшим», что означает применение новых сроков к платежам за уже прошедший месяц. Следовательно, счета за февраль, выставленные в начале марта, по-прежнему подлежат погашению до 10 марта включительно. Квитанции же за март можно будет оплатить по новым правилам - до 15 апреля.Вероятно, решение о переносе сроков оплаты ЖКХ продиктовано не столько заботой о покое граждан, сколько вполне конкретными экономическими реалиями. 2026 год, судя по прогнозам, войдет в фазу затяжного кризиса, и задержки заработных плат, увы, могут стать не исключением, а правилом. Чтобы в этой напряженной ситуации люди не попадали на пени, законодатели и сдвинули крайнюю дату - дали лишних пять дней как подушку.Иначе объяснить такую редкостную поблажку действительно трудно. На фоне бесконечных запретов, ограничений и ужесточений, которыми в последние годы славится законотворческая деятельность, этот шаг выглядит почти аномалией. Случай, когда о человеке вспомнили не затем, чтобы что-то запретить, а чтобы дать передышку. Пусть небольшую. Пусть всего на пять дней. Но сам факт обнадеживает.Впрочем, для тех, кто привык считать деньги, пять лишних дней не просто отсрочка, а вполне реальный инструмент экономии. Особенно в условиях, когда коммунальные тарифы растут быстрее пенсий. Улан-удэнский пенсионер Сергей Николаев, к примеру, рассуждает так: зачем отдавать ресурсникам раньше срока, если деньги эти несколько дней могут поработать на меня?Он давно пользуется накопительным счетом с ежедневным начислением процентов (15% годовых, но некоторые банки предлагали до 17%). По его словам, даже небольшая сумма, такая как 10 тыс. рублей, пролежавшая на депозите две недели, способна принести небольшой доход, пусть и чисто символический - около 60 рублей. На буханку хлеба хватит. Но дело, объясняет пенсионер, вовсе не в сумме.- Вопрос больше в принципе, не хочу, чтобы мои деньги доставались им раньше, чтобы они их крутили у себя, - улыбается Сергей.60 рублей, конечно, погоды не сделают. Но ощущение, что ты сам распоряжаешься своими кровными, а не отдаешь их в чужие руки за две недели до дедлайна, дорогого стоит. Особенно когда на счету каждый рубль.Кстати, о принципе. В Улан-Удэ есть те, кто не просто следует этому правилу, но и активно пропагандирует его среди земляков. Общественник Алексей Карнаухов, специализирующийся как раз на защите прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг, уже не первый год призывает людей не спешить отдавать коммунальщикам раньше времени. И новые сроки оплаты, по его мнению, - отличный повод пересмотреть привычки.Карнаухов признается, что его до сих пор удивляет, как многие пенсионеры - люди, казалось бы, экономные и расчетливые, по старинке бегут оплачивать квитанции в первых числах месяца. Теряя при этом пусть небольшие, но реальные деньги, которые могли бы поработать на них, а не на ресурсников.Он проводит параллель с другой сферой, где люди уже давно научились считать: со штрафами. Сегодня многие сознательно тянут с их оплатой до последнего, пользуясь законной отсрочкой, если это экономически выгодно. Почему бы ту же логику не применить к коммуналке, задается вопросом Карнаухов. Тем более что государство теперь официально дало на это целых пять дополнительных дней.Так что с марта у жителей нашей республики появился не просто новый срок в календаре, а лишний повод вспомнить старую истину: копейка рубль бережет. Особенно если эта копейка - твоя и лежит она на твоем счету, а не в кармане у Энергосбыта.Кроме того, общественники настаивают на искоренении старой привычки оплачивать услуги авансом, напоминая о печальном опыте прошлого, когда компании-поставщики банкротились, а средства граждан, уплаченные заранее, уходили за границу. Так произошло, например, с фирмой-банкротом «Бурятэнергосбыт», акционеры которой вывели деньги потребителей на Кипр. Естественно, никто переплату за свет потом не засчитал при появлении нового сборщика платежей за электроэнергию.То же самое произошло и с компанией «Байкальские коммунальные системы» (БКС) - оператором водоснабжения в Улан-Удэ до 2015 года, когда она обанкротилась.- Людям, которые авансом перечисляли деньги за воду и канализацию, эти деньги потом не зачли, поскольку компания обанкротилась и всем долги «простила». Да, можно было подавать в суд, но без всяких шансов, поскольку деньги было уже не вернуть, а новая компания - МУП «Водоканал» - начала с чистого листа. Поэтому ни в коем случае не перечисляйте деньги ресурсоснабжающим и управляющим организациям вперед, авансом, - убеждена эксперт в области теплоснабжения Улан-Удэ Марина Елизова.При этом она напоминает, что пострадавшими после банкротства таких компаний в городе стали в основном пенсионеры.- У них, видимо, с менталитетом своеобразным связана такая странная методика оплаты. Когда они получают пенсию, примерно пятого-восьмого числа каждого месяца, тут же все бегут в ЕРЦ платить за квартплату, причем вперед, не за прошлый месяц, а за текущий. Хотя эти деньги могли бы полежать на краткосрочном накопительном счете даже не две недели, а целый месяц и принести им хоть какой-то, но доход, - добавила Елизова.Поэтому оплата по факту потребления, а не впрок является наилучшей и безопасной стратегией для защиты собственных интересов. Как знать, не повторилась бы ситуация в сегодняшней ухудшающейся экономике как с «Бурятэнергосбытом» и БКС.Важно отметить, что возможность перенести сроки оплаты на более поздний срок требует от людей тщательной дисциплины и контроля за своими расходами, поэтому не ко всем это можно применить. Ведь законодатели предусмотрели пени за просрочку. Размер пени будет зависеть от срока задержки платежа.В 2026 году при расчете пени за долги по ЖКХ для граждан используется фиксированная ставка рефинансирования Центрального банка России - 9,5%, установленная правительством РФ на февраль 2022 года и действующая до сих пор. Пеня начисляется с 31 дня просрочки и до момента полной оплаты долга. Размер пени за один день равен одной трехсотой части ставки рефинансирования, то есть 0,0316667%.Если долг составляет 10 тыс. рублей и просрочка длится 60 дней, то пеня за первые 30 дней не начисляется. С 31 дня и до 60-го уже идет начисление.Для примера: при просрочке в 30 дней пеня составит 95 рублей. При нахождении же в течение 60 дней средств на депозите под 15% доход составит 115 рублей. Как говорится, то на то и выходит.Однако надо понимать, что если не платить за коммунальные услуги своевременно, образуется задолженность, которая может расти из-за штрафных санкций. Пусть и не слишком больших. Но это психологически очень затратно, поскольку дополнительное финансовое бремя усложняет решение ситуации в будущем. Кроме того, неплатежи могут привести к отключениям ряда услуг и в целом создают риск возникновения аварийных ситуаций в ЖКХ. Поэтому лучше оплатить все вовремя, чтобы избежать лишних затрат и проблем.