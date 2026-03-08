Общество 08.03.2026 в 06:00
Зурхай на воскресенье, 8 марта
20-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей рожденных в год Дракона; благоприятно проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота, для исполнения приумножающих дел.
Неблагоприятно: создания новой семьи, занятий государственными делами, праздничных мероприятий и строительства жилья, собраний и важных встреч.
Стрижка волос: к возникновению голода и жажды.
Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.
Фото: Номер один
Тегизурхай