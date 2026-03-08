Зурхай на воскресенье, 8 марта

Благоприятно: для людей рожденных в год Дракона; благоприятно проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота, для исполнения приумножающих дел.



Неблагоприятно: создания новой семьи, занятий государственными делами, праздничных мероприятий и строительства жилья, собраний и важных встреч.



Стрижка волос: к возникновению голода и жажды.



Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.



Фото: Номер один