В Улан-Удэ полностью перекрыли дорогу на Революции 1905 года

В Улан-Удэ временно ограничили движение транспорта в обе стороны на улице Революции 1905 года. Участок перекрыли возле дома № 94. Там специалисты МУП «Водоканал» проводят земляные работы, чтобы найти место поломки водопровода.

«Просим автомобилистов учитывать данную информацию при планировании маршрутов. Объезд возможен по улицам Гагарина, Шульца и Клыпина», - прокомментировали в комитете городского хозяйства.

Ранее в «Водоканале» сообщили, что из-за данных работ отключили холодную воду в домах по улицам Сенчихина, Гагарина, Шульца, Революции 1905 года, Клыпина и Путейская.