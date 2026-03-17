Общество 17.03.2026 в 11:56

Ушлый улан-удэнец незаметно потратил 2 млн рублей с карты собутыльника

Он закрыл свой миллионный кредит, а остальное пропил
Текст: Елена Кокорина
14 марта в полицию обратился 39-летний житель Улан-Удэ, который не досчитался двух миллионов на своей карте по возвращению из другого города. Мужчина сообщил, что, в период длительного отсутствия, кто-то украл с его банковского счета 2 251 300 рублей.

- Как пояснил заявитель, в прошлом году он распивал спиртное в компании знакомых и подрался с одним из них. В результате этого он получил травмы и был вынужден на несколько месяцев уехать в больницу другого города. В этот период не пользовался банковской картой и мобильным приложением банка. Выписавшись из больницы и восстановив карту, он обнаружил, что на счете осталось лишь 100 тысяч рублей. Вернувшись в Улан-Удэ, он обратился в полицию, - рассказали в МВД республики.

В кратчайшие сроки полицейским удалось установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый знакомый потерпевшего. Банковская карта оказалась у него после совместного распития спиртного. Зная пин-код, поскольку ранее между мужчинами были доверительные отношения, и сумму остатка на счете, он систематически снимал и переводил деньги.

- Миллион рублей он направил на погашение кредита, а остальное потратил на личные нужды и приобретение алкоголя. Возбуждено уголовное дело по стать «Кража с банковского счета». На данный момент ущерб частично возмещен, - добавили в местной полиции.

