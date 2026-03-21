Общество 21.03.2026 в 09:47

Вопрос нехватки автобусов в Улан-Удэ решился в Москве

Бурятии выделено дополнительная субсидия в 120 миллионов рублей на покупку транспорта
Текст: Иван Иванов
Вопрос нехватки автобусов в Улан-Удэ решился в Москве
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Проблема с автобусным сообщением в Улан-Удэ долгое время волновала жителей города. Длительное ожидание транспорта на остановках создавало неудобства и затрудняло передвижение по улицам. Для улучшения ситуации в администрации республики принимают системные меры по обновлению и расширению городского автобусного парка.

Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, для решения этого вопроса в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республике распределена субсидия в размере 120,9 млн рублей из федерального бюджета.

«Уже в этом году приобретается 28 автобусов среднего класса марки ПАЗ для городских улиц. Общая стоимость составит 302,4 млн рублей, из которых 181 млн – из бюджета республики», - сообщил Алексей Цыденов.

Как напомнил глава, с 2020 по 2025 год в регионе было приобретено 307 новых автобусов.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
