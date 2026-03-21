Вопрос нехватки автобусов в Улан-Удэ решился в Москве

Проблема с автобусным сообщением в Улан-Удэ долгое время волновала жителей города. Длительное ожидание транспорта на остановках создавало неудобства и затрудняло передвижение по улицам. Для улучшения ситуации в администрации республики принимают системные меры по обновлению и расширению городского автобусного парка.Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, для решения этого вопроса в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республике распределена субсидия в размере 120,9 млн рублей из федерального бюджета.«Уже в этом году приобретается 28 автобусов среднего класса марки ПАЗ для городских улиц. Общая стоимость составит 302,4 млн рублей, из которых 181 млн – из бюджета республики», - сообщил Алексей Цыденов.Как напомнил глава, с 2020 по 2025 год в регионе было приобретено 307 новых автобусов.