В Бурятии рухнуло строительство жилья

В январе–апреле 2026 года в Бурятии были введены в эксплуатацию 730 жилых домов (2558 квартир) общей площадью 207,5 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем сданного в эксплуатацию жилья уменьшился на 29,1%, сообщили в Бурятстате.48,2% от общего объема жилья построили сами жители республики. За счет собственных и привлеченных средств они возвели 706 жилых домов общей площадью 100 тыс. кв. метров.Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируют Улан-Удэ, где было введено 67,5% всего объема жилья, сданного в республике. Затем следуют Тарбагатайский – 11,6%, Иволгинский – 6,7%, Заиграевский – 4,7% и Тункинский районы – 1,2%, а также город Северобайкальск – 0,9%.