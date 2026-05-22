Экономика и бизнес 22.05.2026 в 16:04

В Бурятии рухнуло строительство жилья

Объемы жилищного строительства сократились почти на треть
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В январе–апреле 2026 года в Бурятии были введены в эксплуатацию 730 жилых домов (2558 квартир) общей площадью 207,5 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем сданного в эксплуатацию жилья уменьшился на 29,1%, сообщили в Бурятстате. 

48,2% от общего объема жилья построили сами жители республики. За счет собственных и привлеченных средств они возвели 706 жилых домов общей площадью 100 тыс. кв. метров. 

Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируют Улан-Удэ, где было введено 67,5% всего объема жилья, сданного в республике. Затем следуют Тарбагатайский – 11,6%, Иволгинский – 6,7%, Заиграевский – 4,7% и Тункинский районы – 1,2%, а также город Северобайкальск – 0,9%.
