В моногороде в Бурятии могут временно прикрыть две точки общепита

В Бурятии сотрудники Гусиноозерской межрайонной прокуратуры выявили нарушения в ресторане доставки готовых блюд «Васаби03» и службе доставки роллов, пиццы и бургеров «Хаку».

Проверка показала, что там не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, санитарное законодательство и нарушали регламент «О безопасности пищевой продукции».

Суд вынес постановления о приостановлении деятельности обоих заведений общепита сроком на 90 суток. Пока они не вступили в законную силу.