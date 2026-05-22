22.05.2026 в 16:01

В Бурятии спасают еще одно подтопленное село

В Зун-Мурино пострадало 37 домов
Текст: Карина Перова
В Тункинском районе Бурятии прокуратура контролирует ситуацию с выходом воды в селе Зун-Мурино. После обильных осадков разбушевалась река Хып-Горхон.

Прокурор района Соел Алексеев провел личный прием граждан в здании администрации сельского поселения. «Результаты рассмотрения обращений взяты на контроль», - отметили в надзорном ведомстве.

В райадминистрации подчеркнули, что специалисты приняли меры по организации отвода воды. Всего пострадало 37 домов, половину из них осушили с помощью техники. Воду, скопившуюся на приусадебных участках и в подвалах, откачали.

«В отношении остальных домов, где уровень воды по-прежнему остается высоким, ведется работа с применением мотопомпы», - заключили в администрации района.

Напомним, также водная стихия принесла неприятности жителям улуса Утата Закаменского района. Там вводили режим повышенной готовности.

 

