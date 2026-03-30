Автомобилистов Бурятии ждет рост цен на ОСАГО

В заключение Максим Лобышев отметил, что планируемая реформа ОСАГО «скорее всего, увеличит доходы страховых компаний за счет безаварийных водителей, которым и так платят премии. А если к тому же добавить индексацию, то вообще можно разбогатеть. Пусть тогда КБМ (так называемый коэффициент бонус‑малус, который получают за безаварийную езду) также уменьшают за безаварийность, и страховые полисы для дисциплинированных водителей станут обходиться дешевле. Но тут есть одна загвоздка: из‑за такого роста тарифов у всех участников рынка может появиться еще больше аппетитов, начиная со станций техобслуживания и заканчивая юристами, которые придумают новые, более хитрые схемы. Они обязательно найдут способ обойти систему и реализовать свои интересы или интересы своих клиентов, по сути, обходя закон.





В России планируют внести серьезные изменения в законодательство об ОСАГО, направленные на борьбу с незаконными схемами взыскания выплат сверх установленного лимита. Основная идея заключается в том, чтобы прекратить практику компенсаций, превышающих 400 тыс. рублей. Однако автомобилисты Бурятии в результате реформ могут столкнуться с ростом цен на полисы ОСАГО, которые и так из‑за высокой аварийности на территории нашей республики выше, чем в других регионах.Напомним, что максимальные выплаты по ОСАГО не пересматривались уже много лет, а стоимость запчастей и работ за это время выросла в несколько раз. В итоге автомобилистам приходилось обращаться в суд, чтобы взыскать сумму, превышающую лимит в 400 тыс. рублей. С участием автоюристов через суд взыскивались сверхлимитные суммы со страховых компаний. При этом пострадавшие фактически не получали эти деньги напрямую: их интересы представляли профессиональные юристы, выкупая право требования и получая значительные суммы себе.Согласно нововведениям, компенсацию сможет получать только сам пострадавший либо его законный представитель. Этой мерой планируют снизить число мошеннических схем и сократить участие автоюристов в процессах взыскания.Кроме того, законопроект увеличивает срок ремонта по ОСАГО с сегодняшних 30 до 45 дней. Это создаст дополнительные гарантии для страховых компаний и сократит возможность использования задержек для получения сверхлимитных выплат.Основная причина появления таких схем - сложности с ремонтом пострадавших автомобилей. В 2025 году только около 6,1% поврежденных машин ремонтировалось в специализированных сервисах, остальные автовладельцы получали денежную компенсацию. Как правило, суды взыскивали суммы свыше 400 тыс. рублей, когда у страховых компаний возникали трудности с доставкой запчастей и ремонтом. В условиях, когда доставка запчастей затягивается, а клиенты не соглашаются на подержанные детали, автоюристы активно используют судебные иски для взыскания сверхлимитных выплат, что наносит ущерб страховщикам и увеличивает расходы системы.Предложенные меры поддержали Центральный банк и Российский союз автостраховщиков (РСА). Глава РСА Евгений Уфимцев отметил необходимость изменения подхода и подчеркнул, что в новых условиях страховые компании должны четко понимать свою ответственность: если они не способны выполнить ремонт в срок из‑за нехватки запчастей или других причин, то сумма, превышающая 400 тыс. рублей, должна взыскиваться с виновника аварии, а не со страховщиков. Это позволит снизить количество нарушений и сфокусировать выплаты на реальных случаях ущерба, а не на юридических схемах, используемых автоюристами для получения сверхлимитных выплат.Особое внимание уделяется формализации нескольких аспектов возмещения, что должно повысить прозрачность и защиту интересов пострадавших. Введение таких мер направлено не только на снижение числа случаев незаконного взыскания, но и на повышение эффективности работы системы ОСАГО в целом, сокращение количества злоупотреблений и устранение негативных практик. Все эти изменения призваны сделать систему более справедливой, снизить коррупционные риски и обеспечить более качественное выполнение обязательств перед застрахованными гражданами.Согласно статистике за 2025 год, Бурятия занимает 56‑е место в общероссийском рейтинге по количеству ДТП с пострадавшими, что свидетельствует о более высокой, чем в среднем по стране, аварийности. На 100 тыс. единиц транспорта в республике зафиксировано 110,5 аварии с пострадавшими, тогда как средний показатель по стране составил 92,1. При этом наблюдается тенденция к снижению числа ДТП с пострадавшими на 3,7% по сравнению с 2024 годом, что является положительным сигналом.Однако когда речь заходит о частоте страховых случаев по ОСАГО, картина меняется. Данные Российского союза автостраховщиков (РСА) за период с сентября 2024 по октябрь 2025 показывают, что в Бурятии этот показатель составил 5,5%, что выше среднероссийского уровня с 4,7%. Эта тенденция прослеживается и в более ранние периоды: в 2022 году Бурятия находилась в «красной зоне» с 16‑м местом в рейтинге проблемных для автостраховщиков регионов, а в 2023 - 2024 стабильно занимала десятое место с частотой страховых случаев 5,3% и 5,1% соответственно. В последнее время ситуация в республике кардинально не изменилась. По данным за октябрь 2024 - сентябрь 2025, Бурятия делит восьмое-девятое места с такими крупными регионами, как Татарстан и Москва, с показателем 5,5%.Как известно, при расчетах ОСАГО территориальный коэффициент (КТ) призван отражать уровень аварийности в регионе.Коэффициент аварийности в Бурятии заметно выше, чем в среднем по России. В 2025 году, по данным РСА, этот показатель составил 110,5 аварии на каждые 100 тыс. транспортных средств. Это примерно на 15 - 20% выше среднероссийского уровня, который за тот же период составляет около 90 - 95 аварий на 100 тыс. транспортных средств.Для сравнения, регионы с низкой аварийностью, такие как Московская область, Санкт‑Петербург (как регион) или Краснодарский край, демонстрируют показатели в районе 70 - 80 аварий на 100 тыс. транспортных средств - значительно ниже, чем в Бурятии. Высокий коэффициент говорит о более высокой аварийной активности и, соответственно, повышенной рисковости дорожной ситуации. Это нередко связано с различными факторами: состоянием дорог, дорожной инфраструктурой, поведением водителей и уровнем дорожной культуры.Таким образом, аварийность в Бурятии превышает среднероссийский уровень примерно на 15 - 20%, что подтверждает необходимость усиления мер по снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах региона. Одновременно этот коэффициент дает страховщикам право поднимать стоимость полисов ОСАГО в Бурятии.Улан‑удэнский автоэксперт Максим Лобышев выразил обеспокоенность возможным увеличением стоимости ОСАГО для добросовестных водителей и индексацией страховых премий. Он отмечает, что водители из регионов с более высокой аварийностью, таких как Бурятия, и так платят за ОСАГО больше, чем в регионах с лучшими показателями. После реформы ОСАГО этот разрыв будет еще выше.За последние годы в Бурятии ситуация с аварийностью заметно улучшилась, и основным фактором этого стало активное пресечение схем мошенничества с ОСАГО со стороны МВД. Еще несколько лет назад в регионе действовали организованные преступные формирования, которые систематически использовали мошеннические схемы для получения страховых выплат. Эти группы зачастую разбивали свои автомобили через подставные аварии, что позволяло им получать значительные компенсации, зачастую превышающие реальные повреждения. При этом часть таких злоумышленников имела связи с правоохранительными органами, что делало борьбу с ними еще сложнее.Доходило до того, что в пригородах Улан‑Удэ машины специально сбрасывались со скал, чтобы искусственно создать дорожно-транспортное происшествие и получить максимальную страховую выплату. Эти преступные действия приносили крупные суммы мошенникам, что негативно сказывалось на системе ОСАГО в Бурятии и увеличивало финансовую нагрузку на страховые компании.- Однако в последнее время участники этих схем, а их были сотни человек, как минимум разбогатевших на этих деяниях, решили свернуть рискованный «бизнес». Да и страховщики совместно с полицией научились, в том числе с использованием искусственного интеллекта, выявлять и пресекать такие «левые» схемы, что значительно снизило уровень подобных преступлений, - говорит один из агентов страхового рынка Улан‑Удэ. В результате искусственно добавленная аварийность в регионе несколько снизилась, а ситуация с мошенничеством по ОСАГО значительно улучшилась.