Общество 31.03.2026 в 16:00

Мотоциклист из Бурятии лишился друга, здоровья и свободы

Пьяный водитель на высокой скорости врезался в столб, угробив пассажира
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии вынесли приговор 44-летнему жителю одного из сел Мухоршибирского района, который в сентябре 2025 года устроил смертельное ДТП на мотоцикле. В аварии погиб его приятель, ехавший сзади.

Мужчина решил с другом «обмыть» недавнюю покупку «железного коня». При этом водительских прав у него не было. После попойки сельчане решили покататься по федеральной трассе. В результате мотоциклист не справился с управлением и на высокой скорости слетел с дороги, врезавшись в электроопору. Приятель погиб на месте, а водителя с травмами увезли в больницу.

Виновнику ДТП установили инвалидность 2 группы. В суде он раскаялся в содеянном, просил прощения у потерпевшей. Также заявил, что из-за своей неосмотрительности потерял не только друга, но и свое здоровье, «наказав» себя.

«Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с виновного около 450 тысяч рублей», - говорится в материалах дела.

Теги
смертельное ДТП суд приговор

ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru