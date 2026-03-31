Мотоциклист из Бурятии лишился друга, здоровья и свободы

В Бурятии вынесли приговор 44-летнему жителю одного из сел Мухоршибирского района, который в сентябре 2025 года устроил смертельное ДТП на мотоцикле. В аварии погиб его приятель, ехавший сзади.

Мужчина решил с другом «обмыть» недавнюю покупку «железного коня». При этом водительских прав у него не было. После попойки сельчане решили покататься по федеральной трассе. В результате мотоциклист не справился с управлением и на высокой скорости слетел с дороги, врезавшись в электроопору. Приятель погиб на месте, а водителя с травмами увезли в больницу.

Виновнику ДТП установили инвалидность 2 группы. В суде он раскаялся в содеянном, просил прощения у потерпевшей. Также заявил, что из-за своей неосмотрительности потерял не только друга, но и свое здоровье, «наказав» себя.

«Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с виновного около 450 тысяч рублей», - говорится в материалах дела.