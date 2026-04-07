В Бурятии отмечают юбилеи особо охраняемых природных территорий

В 2026 году в Республике Бурятия сразу несколько особо охраняемых природных территорий отмечают значимые юбилейные даты. Эти природные комплексы играют ключевую роль в уникальной экосистеме озера Байкал и способствуют развитию экологического туризма в регионе. Сохранение редких видов флоры и фауны, создание современной экологической инфраструктуры и формирование культуры ответственного отношения к природе проходят благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие», отметили в Минприроды Бурятии.

Одним из первых в системе охраняемых территорий республики стал заказник «Алтачейский», созданный 20 сентября 1966 года как первый региональный охотничий заказник Бурятии. Сегодня он представляет собой важный природный комплекс с высоким уровнем биоразнообразия: на его территории обитает 41 вид млекопитающих (включая виды, занесённые в Красную книгу), 167 видов птиц, а также встречаются 2 вида рептилий и 1 вид амфибий. По данным научных исследований, флора заказника насчитывает 614 видов растений. Регулярно проводятся биотехнические мероприятия, включая зимнюю подкормку животных и минеральную подкормку, а также создают искусственные гнездовья для перелётных птиц. Миссия Алтачейского заказника – сохранить, несмотря на высокую антропогенную нагрузку, места обитания диких животных в их первозданном виде, быть своеобразным убежищем для них.

В этом году исполняется 50 лет со дня основания заказника местного значения «Фролихинский», образованного в 1976 году на северном побережье Байкала. Территория Северобайкальского района, где расположен заказник, по праву считается северными воротами Байкала. Она привлекает туристов своей нетронутой природой и уникальными маршрутами. Среди наиболее популярных — «Бухта Аяя», «Знакомство с Фролихинским заказником» и «К озеру Фролиха». Пространство заказника раскрывается через бухты, тропы, водные маршруты и движение, формируя особый опыт взаимодействия с природой.

Значимый юбилей в 2026 году отмечает и Забайкальский национальный парк, которому исполняется 40 лет. Основанный 12 сентября 1986 года, он является одной из ключевых природоохранных территорий Байкальского региона. Парк известен своим разнообразным ландшафтом: здесь гармонично сочетаются живописные бухты, густые леса, горные массивы и богатый животный мир. В настоящее время активно развивается экологический туризм: обустроены тропы, смотровые площадки и зоны отдыха, позволяющие посетителям знакомиться с природой Байкала без ущерба для окружающей среды. Особой популярностью пользуются маршруты к Ушканьим островам, где можно наблюдать байкальскую нерпу в естественной среде обитания.

Кроме того, 35-летие отмечает национальный парк «Тункинский». За годы своей деятельности он стал значимым центром сохранения редких и исчезающих видов животных, включая снежного барса и чёрного грифа. В юбилейный год парк подводит итоги научной и природоохранной деятельности. Символичным событием стало празднование первого дня рождения соболя по имени Байкал, который стал своеобразным «послом» природоохранной работы. Праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию, пройдут 7 апреля.