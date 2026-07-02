Общество 02.07.2026 в 15:44

Житель Бурятии угнал чужой трактор, чтобы привезти знакомой воду

После мужчина бросил технику возле местного клуба
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Текст: Карина Перова
Житель Бурятии угнал чужой трактор, чтобы привезти знакомой воду
Фото: архив «Номер один»

В Хоринском районе Бурятии 49-летний ранее судимый мужчина угнал трактор, стоявший во дворе без какой-либо охраны. Сумму причиненного ущерба оценили в 600 тысяч рублей.

Сельчанин без проблем завел двигатель, открыл ворота и выехал за пределы участка. При этом никто из посторонних не остановил его и не обратил внимания на происходящее.

Чтобы выйти на его след, полицейские опросили жителей. Вскоре угонщика задержали. Тот заявил, что знакомая женщина попросила его привезти воды. Тогда он воспользовался чужой техникой, прицепил бочку с водой и доставил её по назначению.

После этого мужчина решил покататься в соседней деревне. Однако в пути техника заглохла – закончилось топливо. В итоге он бросил трактор возле местного клуба и отправился пешком домой.

«Похищенный трактор возвращён владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в МВД по Бурятии.

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