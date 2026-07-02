Происшествия 02.07.2026 в 16:26
В Бурятии пожар унес жизнь 71-летней пенсионерки
Трагедия произошла в Нижней Иволге
Текст: Карина Перова
Сегодня днем пожар унес жизнь пенсионерки из Иволгинского района Бурятии. В селе Нижняя Иволга вспыхнул одноэтажный дом по улице Коммунистической.
В ходе тушения огнеборцы обнаружили труп 71-летней женщины, предположительно хозяйки жилища. На ликвидацию возгорания были привлечены десять человек и четыре единицы техники.
«Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России», - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.