В Бурятии пожар унес жизнь 71-летней пенсионерки

Сегодня днем пожар унес жизнь пенсионерки из Иволгинского района Бурятии. В селе Нижняя Иволга вспыхнул одноэтажный дом по улице Коммунистической.

В ходе тушения огнеборцы обнаружили труп 71-летней женщины, предположительно хозяйки жилища. На ликвидацию возгорания были привлечены десять человек и четыре единицы техники.

«Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России», - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.