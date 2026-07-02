Грядки без риска

Летние работы на дачном участке это не только способ вырастить экологически чистые овощи и ягоды, но и прекрасная физическая нагрузка, которая задействует разные группы мышц, тренирует сердечно-­сосудистую систему, улучшает сон, пищеварение, работу мозга и укрепляют иммунитет. Однако в разгар лета, когда солнце особенно активно, а объем дел на участке велик, важно помнить: избыточное усердие может обернуться проблемами со здоровьем. Как сохранить пользу и удовольствие от садовых работ и избежать неприятных последствий — от болей в спине до скачков давления и сердечных приступов? Разберем основные правила.Самая распространенная и коварная поза огородника — с сильно согнутой спиной и опущенной головой. Именно в ней мы часто пропалываем грядки или поднимаем что-­то тяжелое. Такое положение перегружает поясницу, грозит повреждением межпозвонковых дисков, а главное — нарушает кровоток в сосудах шеи, что может спровоцировать повышение давления и даже стать причиной инсульта или инфаркта.Как избежать:• Тяжелые предметы поднимайте из полуприседа, держа спину прямой — нагрузка перераспределяется на ноги.• Для перемещения грузов используйте садовую тачку или тележку, а не тащите их на руках.• Прополку и посадку выполняйте сидя на специальной скамеечке или стоя на коленях (обязательно в мягких наколенниках — они защитят суставы от переохлаждения и давления). Удобны универсальные скамейки, которые можно перевернуть и использовать для колен.• Если не хотите садиться, выбирайте инструменты с длинными ручками — они позволяют работать стоя с прямой спиной.Длительное сидение на корточках пережимает сосуды ног и тазовой области, затрудняет отток крови. Это приводит к болям в коленях и пояснице, а также может вызвать резкий подъем артериального давления. По возможности заменяйте эту позу на сидячую или используйте опору для спины.Когда вы отбрасываете землю или песок в сторону лопатой, делайте это плавно, без рывков. Резкое скручивание позвоночника — одна из частых причин травм. Лучше откидывать груз вперед или чуть в сторону, при необходимости разворачиваясь всем корпусом и вынося вперед опорную ногу.Особое внимание уделяйте при работе с поднятой головой. Сбор урожая, подвязка высокорослых растений или обрезка деревьев требуют запрокидывания головы. В такой позе может закружиться голова или даже наступить обморок из-­за сдавливания сосудов шеи. Следите за самочувствием, делайте частые перерывы и по возможности используйте стремянку или скамейку, чтобы держать шею в более естественном положении.Главный принцип — не перенапрягаться. Меняйте вид деятельности каждые 15–30 минут: чередуйте прополку, полив, обрезку, отдых и разминку. Общая продолжительность работы на участке не должна превышать 5–6 часов в день, лучше разбить их на утренние (2–3 часа) и вечерние (после 16:00) отрезки. В июле, в самый зной, с 11 до 16 часов находиться под открытым солнцем крайне нежелательно — это риск теплового удара и перегрузки сердца.Обязательно надевайте головной убор с широкими полями и одежду из светлых натуральных тканей (лен, хлопок). Используйте солнцезащитный крем на открытых участках кожи. Пейте воду регулярно небольшими глотками, не дожидаясь чувства жажды. Это помогает поддерживать нормальную вязкость крови и снижает риск тромбообразования.Перчатки уберегут от мозолей, заноз и царапин. А чтобы избежать случайных падений, держите дорожки и рабочие зоны свободными от шлангов, инструментов и прочих предметов, о которые можно споткнуться. Работайте только при хорошем освещении — в светлое время суток или с качественным искусственным светом.Сад и огород могут быть надежными помощниками в поддержании тонуса и хорошего настроения — если подходить к работе осознанно и не игнорировать сигналы организма. Правильная поза, разумный режим труда и отдыха, защита от солнца и достаточное питье помогут избежать большинства неприятных последствий. Но даже при самом бережном отношении к себе бывает полезно оценить свое здоровье со стороны. Если вы давно не проверяли сердце и сосуды, чувствуете периодические скачки давления или просто хотите убедиться, что ваши нагрузки безопасны, обратитесь в Центры здоровья. Здесь вам помогут оценить функциональное состояние организма, работу сосудистой системы и дадут персональные рекомендации по питанию и физической активности. Вы будете точно знать, какие нагрузки вам полезны, а какие лучше ограничить. Это позволит не только сохранить здоровье на долгие годы, но и проводить время на участке с настоящим удовольствием. Записаться в Центры здоровья можно всеми удобными способами: по телефону 377–300, через портал «Госуслуги» или через чат-­бот «Бурятия. Запись на прием к врачу» в мессенджере MAX.Пусть каждый сезон приносит вам только радость и богатый урожай!