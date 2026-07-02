В Иволгинском районе наградили лучших выпускников

Первого июля в Нижне-Иволгинской школе в торжественной обстановке лучшим выпускникам и учителям Иволгинского района вручили заслуженные награды. 12 человек окончили школы с золотыми медалями, 15 - с серебряными. Два выпускника получили по результатам ЕГЭ максимальные 100 баллов, а 12 ребят набрали на ЕГЭ больше 90 баллов. Все они получили солидные денежные призы от «АпатитАгро».

- Сегодня мы награждаем лучших из лучших, выпускников учебного года 2025-2026. Ребята, вы большие молодцы. Вы сделали очень большую работу. Желаю не останавливаться на достигнутом, также упорно работать над собой, учиться, трудиться, верить в будущее. Желаю вам получить высшее образование в лучших вузах нашей страны. Но самое главное, получив образование, желаю вам вернуться на малую родину, чтобы развивать ее, - сказал директор «АпатитАгро» Зорикто Дашинимаев.

12 выпускников получили золотые медали и сертификаты на 15 тысяч рублей от компании «АпатитАгро». 15 человек получили серебряные медали и сертификаты по 10 тысяч рублей от «АпатитАгро».

Также наградили ребят, набравших высокие баллы на ЕГЭ. За результаты свыше 90 баллов выпускникам подарили денежные премии в размере 15 тысяч. Высшие награды получили стобалльники – им вручили сразу по 100 тысяч.

Система поощрений затронула и педагогический состав. Учителя, подготовившие стобалльников, получили сертификаты на 50 тысяч рублей. За выпускников-высокобалльников (от 90 и выше) педагогам выплатили по 10 тысяч рублей. Это позволило некоторым учителям заработать внушительные суммы за один цикл экзаменов. Более 200 тысяч получила учитель русского языка и литературы Иволгинской школы Татьяна Иванова. Она подготовила одну стобалльницу и четырёх высокобалльников. А также сразу нескольких медалистов.

– Учителей всегда благодарили, но впервые на моей памяти – в цифрах. Это очень приятно, большое спасибо «АпатитАгро», что оценили труд учителей. Конечно, главное – это результат наших учеников, но материальная поддержка – приятный бонус к нашей работе. Верю, что компания будет и дальше помогать району. Это мотивирует работать ещё больше, – отметила Татьяна Иванова.

Помогать компания действительно будет: Иволгинский район и «АпатитАгро» недавно заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на пять лет.

Зорикто Дашинимаев напомнил школьникам, что денежные премии – это не единственный подарок от «АпатитАгро» на выпускной. Компания оплатит обучение трёх лучших учеников в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II. Ребята могут выбрать из двух направлений – «Прикладная геология» и «Экология и природопользование». После окончания вуза выпускник сразу получит работу с достойной зарплатой в компании.

– В этом году в Иволгинском районе больше четырёхсот выпускников из 11 класса. И мы очень довольны результатами ребят – 27 медалистов! Каждый из них это настоящая гордость для района и всей Бурятии. Радует, что «АпатитАгро» финансово поддержал наших выпускников. Для них это дополнительный стимул развиваться дальше, – сказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.

Выпускники и их родители не могли сдержать эмоции. 11-классники рассказали, как шли к таким высоким результатам.





Выпускница «Сотниковской СОШ», золотая медалистка Мария Чижикова говорит, что мечтала о золотой медали с первого класса.

- В четвёртом классе на выпускном я загадала желание, что я закончу все 11 классов с пятёрками. И она сбылась, - сказала выпускница.

Дарина Лубсанова из Иволгинской школы сдала на 100 баллов ЕГЭ по литературе. Все премии от «АпатитАгро» девушка собирается потратить на обучение. Помимо блестящего результата по литературе Дарина сдала на 97 баллов ЕГЭ по русскому языку. Выпускник школы Поселья Андрей Цывандоржиев набрал 100 баллов по химии и 93 по биологии. Поступать юноша собирается в медицинский вуз.

