Хирург из Бурятии провел пять операций для детей в Сахалинской области

Хирург из Улан-Удэ, заместитель главного врача по хирургической помощи Детской республиканской больницы Чимит Очиров провел пять операций для детей в Сахалинской области.

Бурятский медик в рамках сотрудничества с областной детской больницей Южно-Сахалинска провел мастер-класс по современным методам лечения гастроэзофагеального рефлюкса с использованием лапароскопии. Этот метод предполагает минимальное вмешательство через небольшие проколы, что способствует быстрому восстановлению.

Для маленьких пациентов с паллиативным статусом, детским церебральным параличом (ДЦП) и другими сопутствующими тяжелыми патологиями такие малоинвазивные манипуляции позволяют кардинально улучшить качество жизни.

«Лежачие пациенты не передвигаются и постоянно находятся в горизонтальном положении, из-за чего может происходить заброс пищи из желудка в пищевод. Во время операции мы формируем специальную антирефлюксную манжету, которая в дальнейшем служит надежным механическим барьером между желудком и пищеводом», - рассказал Чимит Очиров.