В Бурятии стартовал новый сезон студенческих энергоотрядов «Россети Сибирь»

В филиале «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» начал работу новый студенческий отряд. До конца лета будущие энергетики не только смогут пройти практику, но и получить заработную плату. В этом сезоне в команду вошли 33 студента из разных вузов и колледжей Бурятии: БГСХА, БРИТ, ВСГТУ, ГЭТ, МЭИ, а также Технологического колледжа ВСГУТУ.Проект «Энергоотряд» реализуется уже более 15 лет и стал отличной стартовой площадкой для многих молодых специалистов. В этом году к проекту присоединились не только студенты из Улан-Удэ, но и из Селенгинского района.Для молодых специалистов участие в энергоотряде — это возможность познакомиться с работой реальных энергообъектов и перенять опыт у специалистов с большим стажем. Под руководством опытных наставников ребята смогут освоить профессиональные навыки, научиться работать в команде и почувствовать свою причастность к важнейшей отрасли. Кроме работы в филиале «Бурятэнерго», студентов ждут творческие задания для участия в конкурсе на лучший энергоотряд. Его итоги подведут в августе. Награждение победителей пройдет на Всероссийском закрытии трудового сезона Группы компаний «Россети».«Для студентов проект «Энергоотряд» — отличный шанс проверить себя, получить первый опыт на реальных объектах, лучше понять профессию энергетика. Я сам когда-то начинал свой путь именно в энергоотряде, и могу с уверенностью сказать, что этот опыт во многом определил мой профессиональный выбор и помог поверить в свои силы. Поэтому мы всегда поддерживаем активных и целеустремлённых ребят, которые уже сегодня делают важный шаг в профессию», — рассказал главный инженер ПО «Городские электрические сети» филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Владимир Котлецов.Участники энергоотряда настроены на продуктивную работу и надеются, что это не только первый шаг в профессии, но и шанс проявить себя, завести полезные знакомства и, возможно, найти дело всей жизни.