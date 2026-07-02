Экономика и бизнес 02.07.2026 в 17:39

В Бурятии стартовал новый сезон студенческих энергоотрядов «Россети Сибирь»

Будущие энергетики не только смогут пройти практику, но и получить зарплату
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии стартовал новый сезон студенческих энергоотрядов «Россети Сибирь»
Фото: пресс-службы «Россети Сибирь»
В филиале «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» начал работу новый студенческий отряд. До конца лета будущие энергетики не только смогут пройти практику, но и получить заработную плату. В этом сезоне в команду вошли 33 студента из разных вузов и колледжей Бурятии: БГСХА, БРИТ, ВСГТУ, ГЭТ, МЭИ, а также Технологического колледжа ВСГУТУ.

Проект «Энергоотряд» реализуется уже более 15 лет и стал отличной стартовой площадкой для многих молодых специалистов. В этом году к проекту присоединились не только студенты из Улан-Удэ, но и из Селенгинского района.

Для молодых специалистов участие в энергоотряде — это возможность познакомиться с работой реальных энергообъектов и перенять опыт у специалистов с большим стажем. Под руководством опытных наставников ребята смогут освоить профессиональные навыки, научиться работать в команде и почувствовать свою причастность к важнейшей отрасли. Кроме работы в филиале «Бурятэнерго», студентов ждут творческие задания для участия в конкурсе на лучший энергоотряд. Его итоги подведут в августе. Награждение победителей пройдет на Всероссийском закрытии трудового сезона Группы компаний «Россети».

«Для студентов проект «Энергоотряд» — отличный шанс проверить себя, получить первый опыт на реальных объектах, лучше понять профессию энергетика. Я сам когда-то начинал свой путь именно в энергоотряде, и могу с уверенностью сказать, что этот опыт во многом определил мой профессиональный выбор и помог поверить в свои силы. Поэтому мы всегда поддерживаем активных и целеустремлённых ребят, которые уже сегодня делают важный шаг в профессию», — рассказал главный инженер ПО «Городские электрические сети» филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Владимир Котлецов.

Участники энергоотряда настроены на продуктивную работу и надеются, что это не только первый шаг в профессии, но и шанс проявить себя, завести полезные знакомства и, возможно, найти дело всей жизни.
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